Funkcjonariusze straży granicznej z Warmii i Mazur przyczynili się do rozbicia grupy przestępczej. Przed sądem sądem stanie Polak i 4 Ukraińców

Pod koniec lutego 2023 roku mundurowi połączyli siły i rozbili tytoniową szajkę, działającą w powiecie włocławskim. Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza produkowała nielegalne papierosy.

Na gorącym uczynku zatrzymano czterech Ukraińców i Polaka-lidera grupy. Wówczas, wobec pięciu zatrzymanych włocławski sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i KAS w trakcie działań, zabezpieczyli kompletne linie technologiczne do produkcji „lewych” papierosów.

Ustalono, że urządzenia, w ciągu minuty mogły wyprodukować od 2 000 do 2 200 sztuk papierosów. Natomiast, w ciągu doby zorganizowana grupa przestępcza mogła wytworzyć od 1,4 mln do 2 mln sztuk wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono również kompletną linię służącą do pakowania papierosów o wydajności 150 paczek na minutę. Zdeponowano również urządzenia do krojenia tytoniu o wydajności nawet do 300 kg na godzinę.

Gang tytoniowy wyprodukował prawie 7 400 kg krajanki tytoniowej, blisko 2 800 kg suszu tytoniowego oraz 9 441 600 sztuk „lewych” papierosów, w tym 630 964 sztuk zabezpieczono z podrobionymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej.

Gdyby nielegalny towar trafił do odbiorców, straty Skarbu Państwa wyniosłyby prawie 22 miliony złotych.

Przywódca zorganizowanej grupy przestępczej odpowie również za sfałszowane podpisy, m.in. na umowie najmu nieruchomości, czy kupna-sprzedaży pojazdu.

42-letniemu mieszkańcowi Łodzi - liderowi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Ukraińcy będą tłumaczyć się przed sądem za udział w tej grupie i mogą spędzić w więzieniu 8 lat.