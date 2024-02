Tego w gminie Stawiguda jeszcze nie było. Są plany na drogową przeprawę przez Łynę

Bez wątpliwości, gmina Stawiguda to jedna z prężnie działających gmin w regionie, działająca na korzyść mieszkańców i turystów. I tym razem władze Stawigudy chcą usprawnić ich życie tworząc plany na drogową przeprawę przez Łynę.

To, że gmina Stawiguda się rozrasta nie powinno nikogo dziwić. Nie dziwi również fakt, że z każdym miesiącem przybywa jej mieszkańców, a to wiąże się również ze wzrostem liczby pojazdów. Ten argument skłonił władze gminy do poszukania nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Właśnie takim ma być rozbudowa ul. Zachodniej, która odbiega od ul. Bukowskiego.

Dla przypomnienia, ul. Bukowskiego została oficjalnie otwarta na koniec ubiegłego roku, wraz z nowym rondem na skrzyżowaniu ul. Bartąskiej, Bukowskiego i Zachodniej.

Władze Stawigudy poinformowały o kolejnym kroku w stronę lepszej komunikacji. Zaplanowano drogową przeprawę przez rzekę Łynę. Michał Kontraktowicz, wójt gminy poinformował o zleceniu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na przedłużenie ul. Zachodniej w kierunku drogi powiatowej, która łączy się z DK51.

Krok ten, będzie pierwszym, do stworzenia lokalnej obwodnicy, która znacząco może usprawnić ruch wokół rozrastającego się osiedla.

Kolejny odcinek ul. Zachodniej zaplanowano aż do brzegów Łyny, co będzie stanowić kluczowy element projektu drogowej przeprawy przez rzekę.

Inwestycję szacuje się na ponad 100 milionów złotych. Projekt ma być realizowany we współpracy z miastem Olsztyn i powiatem olsztyńskim.