Czy w szkołach powiatu olsztyńskiego powstaną branżowe oddziały wojskowe?

Od kilku lat szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego.

W nich przeprowadzone byłoby szkolenie w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych – w części teoretycznej program realizowany jest przez szkołę, a przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Naukę kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy.

— To bardzo ciekawy pomysł, który przysłuży się konkurencyjności naszych szkół. Da też młodzieży możliwość zdobycia dobrego zawodu i zatrudnienia, bo absolwent oddziału przygotowania wojskowego może wziąć udział w 12-dniowym szkoleniu podstawowym i otrzymać dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych. Dla samorządu atrakcyjna jest forma finansowania oddziałów, bo koszt ubioru kadetów oraz wyposażenia specjalistycznego w 80 proc. pokrywają środki z MON, a my musielibyśmy zapewnić pozostałe 20 proc. — mówiła wicestarosta Michalska-Reda.

Dyrektorzy Zespołów Szkół w Olsztynku, Biskupcu, Dobrym Mieście i Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach mieli okazję rozmawiać na temat oddziałów przygotowania wojskowego z ppłk. Sylwestrem Tabaką z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie.

— Zachęcamy szkoły do utworzenia grup w klasach szkół ponadpodstawowych. Mowa o liceach, technikach i branżowych szkołach zawodowych. Absolwenci szkolenia będą mieli szansę dołączyć do służb zbrojnych, które są obecnie największym pracodawcą w regionie. Wiemy, że zainteresowanie wojskiem jest duże, dlatego chcemy wyjść naprzeciw potrzebom społecznym. Chodzi o edukację w zakresie obronności, ale też zasilenie rezerw osobowych, a w dalszej perspektywie zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych — tłumaczył ppłk. Tabaka.

Zainteresowani dyrektorzy szkół muszą teraz złożyć odpowiednie wnioski do starostwa. Te z kolei będą dalej przedmiotem dyskusji Zarządu i Rady Powiatu. Ewentualne oddziały w pierwszym naborze ruszyłyby od września przyszłego roku szkolnego.

W spotkaniu 5 lutego w starostwie wzięli także udział Barbara Guga, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w starostwie.

źródło: Powiat Olsztyński