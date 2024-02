Prokuratura: szpiegował na rzecz Rosji. Wcześniej zatrzymała go olsztyńska ABW

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Januszowi N. Mężczyzna jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Zdaniem prokuratury za zrealizowane zadania na rzecz służb Rosji oskarżony brał pieniądze.

Prokurator przekazał, że śledztwo mazowieckiego pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej było prowadzone wspólnie z olsztyńskim wydziałem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W zatrzymaniu Janusza N. w maju 2021 roku uczestniczyli olsztyńscy funkcjonariusze ABW. Mężczyzna pochodzi z warmińsko-mazurskiego i w przeszłości był aktywny politycznie.

Prokurator oskarżył go o szpiegostwo na rzecz służb specjalnych Federacji Rosyjskiej przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto zarzucił Januszowi N. również złamanie ustawy o narkomanii oraz podrabianie dokumentów. Grozi mu za to do 15 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora wobec Janusza N. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

"W ramach śledztwa wykonano liczne czynności i pozyskano materiał dowodowy w drodze międzynarodowej pomocy prawnej oraz wspólnego zespołu śledczego JIT" - przekazał prok. Nowak.

Prokurator ustalił, że za zrealizowane zadania oskarżony otrzymywał wynagrodzenie w gotówce. Prowadził aktywność na rzecz Federacji Rosyjskiej, którą nasilił po tym, jak wcześniej pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano jego współpracownika. Janusz N. na zlecenie osób działających na rzecz rosyjskiego wywiadu, nawiązywał kontakt z polskimi oraz zagranicznymi politykami, w tym pracującymi w Parlamencie Europejskim oraz angażował ich do działań mających charakter propagandowy, dezinformacyjny oraz prowokacji politycznych.

Rzecznik PK podkreślił, że oskarżony prowadził swoją działalność na terenie Polski, Unii Europejskiej i innych krajów, która wpisywała się w rosyjskie przedsięwzięcia propagandowo-dezinformacyjne podejmowane w celu osłabienia pozycji Rzeczpospolitej Polskiej w UE i na arenie międzynarodowej.



źródło: PAP, oprac ih.