Olsztyn stawia na autobusy elektryczne

Dwadzieścia autobusów elektrycznych, stacje ładowania na pętlach i przystankach autobusowych, zakup 6 tramwajów i przebudowa dojść pieszych do przystanków wraz z nasadzeniami zieleni - to główne założenia projektu pod nazwą „Poprawa Mobilności Miejskiej – Ekotransport w Olsztynie”.

- Właśnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z programu „Polska Wschodnia”. Nasz projekt jest rozpatrywany w formule pozakonkursowej. Zabiegamy o dofinansowanieo wartości około 200 milionów złotych, dodatkowo zakładamy że około 90 milionów dołożymy z własnej kasy - mówi Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - projekt obejmuje szereg bardzo ważnych zadań, skierowanych na podniesienie komfortu korzystania z komunikacji publicznej oraz na ekologię. Bardzo duży nacisk zostanie też położony na infrastrukturę pasażerską.

To najważniejsze zadania projektowe, ale są również mniejsze, związane z wyposażeniem przystanków w biletomaty i tablice informacji pasażerskiej, montaż kamer przystankowych oraz routerów 5G w pojazdach.

To kolejne inwestycje w Olsztynie w poprawę komfortu korzystania z komunikacji miejskiej w Olsztynie. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się projekt budowy II linii tramwajowej, który zakładał przede wszystkim budowę ponad 6 kilometrów linii tramwajowej w ciągu al. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Synów Pułku, ul. Krasickiego i ul. Wilczyńskiego do osiedla Pieczewo. Do tego budowę dwóch nowych krańcówek: w Pieczewie i przy Wysokiej Bramie. Projekt obejmował także budowę zajezdni tramwajowej, zakup 12 nowych tramwajów i szereg udogodnień dla pasażerów komunikacji miejskiej.