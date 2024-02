Szukamy chętnych do Rady Olsztyńskich Seniorów

To oni wiedzą najlepiej jakie są potrzeby osób starszych. I jakie inicjatywy powinny być realizowane dla tego środowiska. Dlatego to właśnie seniorów szukamy!

Do 16 lutego Urząd Miasta Olsztyna będzie przyjmował zgłoszenia do Rady Olsztyńskich Seniorów, czyli społecznych doradców prezydenta, którzy współpracują z włodarzem miasta we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

- Rada reprezentuje środowisko osób starszych, współpracując w zakresie integracji, aktywizacji i edukacji seniorów - mówi Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - współpracuje także w zakresie wykluczenia społecznego osób starszych, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, a także poprawy warunków ich życia.

Rada wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Prawo zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa 20 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady.