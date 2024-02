Marszałek Marcin Kuchciński przywiózł dobre wiadomości

W końcu doczekamy się porządnego asfaltu z Kętrzyna do Giżycka. To dobra wiadomość dla turystów, ale przede wszystkim mieszkańców północnej i wschodniej części naszego województwa.

Kiedy mówimy o tym, jak ważne są drogi w rozwoju naszego regionu, to reguły mówimy o tych głównych: „siódemce”, „piątce” czy „szesnastce”. Nie mniej ważne, a dla wielu mieszkańców regionu nawet ważniejsze, są drogi wojewódzkie, które buduje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Umożliwiają one dojazd do pracy w sąsiednich miejscowościach, ale też ułatwiają pozyskiwanie inwestorów. Ci ostatni, zanim zaczną zastanawiać się nad inwestycją, sprawdzają, czy można do danej miejscowości sprawnie dojechać.

Teraz Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, przywiózł dwie dobre wiadomości dla mieszkańców Kętrzyna i Giżycka.

— Dla mieszkańców Kętrzyna i okolic mamy fantastyczne wiadomości — mówił w tym mieście marszałek. — W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisaliśmy umowę z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na dofinansowanie modernizacji czterech ważnych dróg dla tego regionu. Wartość przedsięwzięcia to blisko 900 mln zł, a samo dofinansowanie wynosi prawie 700 mln zł. To spełnienie postulatów mieszkańców wschodniej części naszego województwa, a także samorządowców, radnych wszystkich szczebli, z którymi na co dzień współpracujemy — podkreślił Marcin Kuchciński.

— Te potężne inwestycje to nowa szansa dla Kętrzyna. Wierzę, że skorzystają na tym mieszkańcy i nasze firmy jako podwykonawcy — podkreślił Karol Lizurej, zastępca burmistrza miasta.

— Jako radny sejmiku zabiegałem o utworzenie obwodnicy Kętrzyna i remont drogi Kętrzyn – Giżycko. Cieszę się, że te inwestycje będą teraz realizowane. Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo podróżnych. Po drugie, bo to ważna droga dla odwiedzających nas turystów, którzy chcą odwiedzić Kętrzyn, Giżycko, Reszel, Świętą Lipkę czy Wilczy Szaniec. A po trzecie – to ważna droga strategiczna ze względów wojskowych.

— Dbamy o zrównoważony rozwój całego województwa warmińsko-mazurskiego i kilkuletnie starania o inwestycje modernizacyjne we wschodniej części województwa są tego logiczną konsekwencją. Wraz ze zmianą rządu pojawiły się możliwości wsparcia naszego regionu z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej — stwierdził radny wojewódzki Jarosław Słoma.

Radny przypomniał też, że zmodernizowana zostanie droga Wydminy – Olecko oraz Olecko – granica województwa. — To szansa na przełamanie wieloletniej bariery komunikacyjnej — dodał.

Druga część konferencji odbyła się przy wjeździe do Giżycka od strony Kętrzyna. — Realizacja tej inwestycji ruszy jeszcze w tym roku i ma potrwać około dwóch lat — powiedział w tym miejscu marszałek Marcin Kuchciński. — Umowę na remont tego odcinka chcemy podpisać we wrześniu tego roku — dodał.

O tym, jak ważna jest to inwestycja dla mieszkańców powiatu giżyckiego, mówił starosta giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. — Droga Giżycko – Kętrzyn ma ogromne znaczenie choćby z tego względu, że między tymi miastami następuje wymiana mieszkańców; ludzie dojeżdżają do pracy do różnych zakładów. Kętrzyn jest bardziej przemysłowy, Giżycko bardziej usługowe, i mieszkańcy znajdują pracę w tych miastach. Droga ma również duże znaczenie w czasie sezonu turystycznego, kiedy natężenie na tej trasie znacznie rośnie — powiedział starosta. I dodał: — Od wielu lat pytano mnie, kiedy wreszcie ta droga będzie wyremontowana. W końcu się doczekaliśmy; wybrano kompromis między ochroną środowiska a potrzebami ruchu drogowego, i wreszcie te roboty ruszą.

W projekcie rozbudowy drogi Kętrzyn – Giżycko zostanie uwzględniono budowę ścieżki rowerowej od drogi krajowej nr 59 w Giżycku do Wron Nowych.

— Remont tej drogi to spełnienie postulatów mieszkańców wschodniej części naszego województwa — podkreśla Marcin

oprac. ih