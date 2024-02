Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Obejmie blisko 230 tys. osób

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w całym kraju co roku i obejmuje przede wszystkim kolejne roczniki mężczyzn, którzy kończą w danym roku 19 lat. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a także określenie zdolności - fizycznej i psychicznej - poszczególnych osób do pełnienia służby wojskowej.

Poza kończącymi 19 lat mężczyznami kwalifikacji podlegają także ci ze starszych roczników, którzy z różnych względów nie przeszli jej w poprzednich latach. Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia.

Do kwalifikacji mogą zostać wezwane również kobiety posiadające przydatne w wojsku kwalifikacje - chodzi tu zwłaszcza o absolwentki studiów medycznych (lekarskich, pielęgniarskich i innych), a także np. psycholożki, informatyczki czy tłumaczki. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Kwalifikacja odbywa się przed komisjami powiatowymi. W skład takiej komisji wchodzi lekarz, będący jednocześnie przewodniczącym komisji, psycholog oraz sekretarz komisji, a w jej pracach bierze również pielęgniarka lub ratownik medyczny. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej w danym roku otrzymuje wezwanie z określeniem dnia, godziny i miejsca obowiązkowego stawienia, z przepisowym wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Stawienie się jest obowiązkowe, za niepojawienie się na komisji możliwa jest grzywna, a osoba, która nie pojawi się na komisji, może zostać na nią doprowadzona przez policję.

Jeżeli z ważnych przyczyn dana osoba nie może pojawić się na badaniu, musi poinformować o tym organ odpowiedzialny za organizację kwalifikacji, czyli odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, najpóźniej w dniu, na który dostała wezwanie. Osoba taka otrzyma nowy wyznaczony termin na stawienie się przed komisją.

Przed komisją dana osoba przechodzi badanie lekarskie oraz psychologiczne oraz otrzymuje oznaczoną kategorię zdolności do służby wojskowej. Kategorie oznaczone są literami alfabetu: kategoria A oznacza pełną zdolność do służby wojskowej, kategoria B - czasową niezdolność do pełnienia służby, D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej.

Po otrzymaniu odpowiedniej kategorii osoba przed komisją otrzymuje stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej. Dane osoby, która stawiła się przed komisją wpisywane są do ewidencji wojskowej, a każda osoba, która stawiła się przed komisją otrzymuje zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki