ZDZiT ogłosił nowy przetarg. Chodzi o oświetlenie jednej z ulic Olsztyna

Ta inwestycja może ucieszyć wielu mieszkańców Olsztyna. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu ogłosił przetarg na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego "Budowa oświetlenia ul. Grabowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Limbowej w Olsztynie".

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej zarówno budowlanej, jak i wykonawczej, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, które posłużą do opisu przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia zamiaru budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na budowę we właściwym urzędzie.

Wykonawca będzie musiał wykonać szereg zadań m.in. zaprojektować i wyznaczyć dokładną lokalizację nowych latarni i kabli oświetleniowych, jak również zasilania elektromagnetycznego z sieci z oświetlenia miejskiego. Do jego zadań należałoby również podłączenie szafy oświetleniowej do światłowodowej sieci ITS.

Zwycięzca przetargu będzie musiał dokonać obliczeń technicznych i fotometrycznych, kosztorysów inwestorskich i ofertowych.

Niezbędne będzie również uzyskanie wszystkich uzgodnień, między innymi z Energa Operator SA, Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu, Urzędem miasta Olsztyn i Radą Likusy.

Prace zostaną zrealizowane na ul. Grabowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Limbowej.