Szokujące wyznanie prezydenta: Jarosław Kaczyński mnie nie lubi. SONDA: Czy prezydent lubi prezesa PiS?

- To są liderzy dwóch wielkich ugrupowań, którzy od wielu lat na polskiej scenie politycznej toczą ze sobą bardzo zażarty spór. Stoją oni na czele dwóch największych obozów politycznych a ich władza - tak naprawdę - jest jednoosobowa - powiedział prezydent.

Jak ocenił, "są oni panami życia i śmierci tych ugrupowań, ponieważ mają w swoim ręku listy wyborcze, którymi układają swoje partie".

- Właściwie wszystkie ich polecenia są w całości wykonywane. Można śmiało powiedzieć, że w partiach to jest władza autorytarna, wręcz dyktatorska - stwierdził prezydent Duda. - Powiedzmy sobie to jasno: nie lubią oni, jak im się ktoś sprzeciwia - dodał.

Duda zwrócił uwagę, że "obaj politycy swego czasu ubiegali się o urząd prezydenta i obu się to nie udało".

- Ja ubiegałem się urząd Prezydenta RP dwukrotnie i za każdym razem skończyło się to moim zwycięstwem. Czy sądzicie, że na tej pozycji, na której to prezydent jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje i nikt nie ma na to wypływu, ci panowie mnie lubią? Myślę, że nie - ocenił prezydent Andrzej Duda.

oprac. ih, źródło: PAP