Lewica planuje zarejestrować komitet w wyborach samorządowych

Kulasek przekazał, że zarząd i rada krajowa Nowej Lewicy zbiorą się w sobotę w Warszawie, aby zdecydować o formule startu w wyborach samorządowych.

Polityk podkreślił, że Lewica jest gotowa do startu w wyborach samorządowych. "Chcieliśmy pójść szeroką ławą partii koalicyjnych, ale nasi współkoalicjanci zdecydowali inaczej" - zaznaczył.

— W sobotę podejmujemy decyzje o starcie w szerokiej formule lewicowej, z naszymi zaprzyjaźnionymi partiami: Razem, Polską Partią Socjalistycznej i Unią Pracy — przekazał.

Kulasek poinformował także, że w poniedziałek (5 lutego) planowana jest rejestracja koalicyjnego komitetu wyborczego.

Na czele sztabu Lewicy, jak dowiaduje się PAP, ma stanąć dolnośląski poseł Arkadiusz Sikora, którego rolę w kampanii ma także potwierdzić sobotnia rada krajowa NL.

Oprócz Nowej Lewicy w weekend zbierają się też ciała statutowe innych koalicjantów.

Jak przekazał PAP przewodniczący Rady Naczelnej PPS Wojciech Konieczny, jego ugrupowanie zbiera się także w sobotę.

— Będziemy omawiać sprawy dotyczące startu w wyborach. Mamy podpisane porozumienie z partiami lewicy, więc zamierzamy to potwierdzić i przystąpić do koalicji do wyborów samorządowych — przekazał.

Bartosz Grucela z zarządu krajowego Razem w rozmowie z PAP poinformował, że jego partia będzie obradowała w niedzielę wieczorem. "Będzie podejmowana uchwała, by wejść w skład koalicyjnego komitetu wyborczego, ale to będzie decyzja rady krajowej" - zaznaczył.

Kulasek przekazał także, że lewicowa formuła otwarta jest też na inne środowiska m.in. ruchy miejskie czy przedstawicieli związków zawodowych.

Władze Nowej Lewicy prowadziły od kilkunastu dni rozmowy z Platformą Obywatelską w sprawie wspólnego startu w wyborach samorządowych. Jednak we wtorek premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski