Uciążliwa choroba Kim Kardashian

Kim Kardashian, po latach milczenia, otwarcie podzieliła się swoim życiowym wyzwaniem. Od lat boryka się z przewlekłą chorobą, która pozostawała ukryta przed światem. Pomimo pozorów doskonałości, gwiazda nie uniknęła losu tysięcy osób, które cierpią na tę samą dolegliwość.

W jednym z najnowszych odcinków reality show "Z kamerą u Kardashianów", Kim Kardashian zdecydowała się wyjawić prawdę dotyczącą swojego zdrowia. Okazało się, że celebrytka zmaga się z łuszczycą - schorzeniem skóry, które dotyka wielu ludzi na całym świecie. Jest to przewlekła, genetyczna choroba układu odpornościowego, charakteryzująca się czerwonymi, łuszczącymi się plamami, które mogą być bolesne i swędzące.

Choroba po raz pierwszy dopadła celebrytkę kiedy miała obniżoną odpornośc: "kiedy miałam 25 lat, to doznałam pierwszego zaostrzenia łuszczycy. Dopadło mnie przeziębienie, a ponieważ łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną, to także to ją wywołało. Zmiany były na całym brzuchu i nogach".

To, co jeszcze bardziej uderzyło wrażliwą gwiazdę, to brak możliwości całkowitego wyleczenia. Kim Kardashian podkreśla, że walka z łuszczycą to codzienność, która wymaga nieustającej troski i świadomości. Choć nie ma na nią lekarstwa, istnieją metody łagodzenia objawów, jednak choroba często powraca, niosąc ze sobą dodatkowe utrudnienia.

Niezwykle trudną sytuację pogarsza również fakt, że Kim Kardashian zmaga się także z łuszczycowym zapaleniem stawów, co dodatkowo utrudnia jej funkcjonowanie. Choć stres, według lekarzy, może nasilać objawy, celebrytka stara się kontrolować swoje tempo życia, dbając o równowagę psychiczną i fizyczną.

Decyzja o otwartym podzieleniu się swoimi doświadczeniami nie była łatwa, ale Kim Kardashian chce wykorzystać swoją pozycję, aby podnieść świadomość na temat tej choroby i zachęcić innych do akceptacji swojej sytuacji. Choć droga pełna jest trudności, gwiazda inspiruje do walki, podkreślając, że nie ma miejsca na wstyd, a kluczem do radzenia sobie z chorobą jest akceptacja i troska o siebie.