Wstrzymanie finansowania dla UNRWA może być katastrofą dla Strefy Gazy

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł w środę, że wstrzymanie finansowania dla Agencji ONZ ds. palestyńskich uchodźców (UNRWA) będzie miało „katastrofalne konsekwencje” dla mieszkańców ogarniętej wojną Strefy Gazy.

"Żaden inny podmiot nie jest w stanie zapewnić takiej skali i zakresu pomocy, jakiej pilnie potrzebuje 2,2 miliona mieszkańców Strefy Gazy” – powiedział na konferencji prasowej Tedros Ghebreyesus.

"Apelujemy o ponowne rozpatrzenie tych decyzji” – dodał, odnosząc się do postanowień kilku krajów o wstrzymaniu finansowania agencji ONZ w związku z oskarżeniami, że niektórzy pracownicy UNRWA byli zaangażowani w atak Hamasu na Izrael z 7 października.

"Decyzje różnych krajów o wstrzymaniu funduszy dla UNRWA, największego dostawcy pomocy humanitarnej w czasie obecnego kryzysu, będą miały katastrofalne skutki dla ludności Strefy Gazy" – powiedział Tedros Ghebreyesus.

Zaznaczył, że WHO stanęła przed "ekstremalnymi wyzwaniami" w zakresie dostarczania środków medycznych do palestyńskiej enklawy. Udało się jej co prawda dostarczyć w poniedziałek zaopatrzenie do szpitala Nassera, lecz odmówiono misji dostarczenia paliwa i żywności.

"WHO miała ogromne trudności nawet z dotarciem do szpitali w południowej Strefie Gazy – powiedział szef WHO. - Trwały ciężkie walki w pobliżu szpitala w Chan Junus, które poważnie utrudniały pacjentom, pracownikom służby zdrowia i zaopatrzeniu dostęp do tej placówki".

Tedros Ghebreyesus powiedział, że pracownicy WHO na miejscu zgłaszali rosnące niedobory żywności dla pacjentów i pracowników służby zdrowia w Strefie Gazy.

"Zagrożenie głodem jest wysokie i rośnie z każdym dniem w związku z utrzymującymi się działaniami wojennymi i ograniczonym dostępem pomocy humanitarnej – stwierdził. - Każda osoba, z którą rozmawiają nasze zespoły, prosi o jedzenie i wodę".

O ryzyku klęski głodu w Strefie Gazy z powodu wstrzymania finansowania dla UNRWA mówił w środę także szef WHO ds. sytuacji kryzysowych Michael Ryan. "Ludność Strefy Gazy umrze z głodu – powiedział. - Ta populacja głoduje. To populacja zepchnięta na krawędź".

USA, Niemcy, Japonia, Francja, Szwecja i kilka innych krajów wycofało wsparcie dla UNRWA po zarzutach wysuniętych przez Izrael, że niektórzy jej pracownicy byli zaangażowani w atak Hamasu na państwo żydowskie z 7 października, w którym zginęło 1200 osób, a ponad 250 uprowadzono.

Zdaniem Izraela co najmniej dwunastu z 13 tys. pracowników UNRWA w Strefie Gazy jest w jakiś sposób powiązanych z atakiem Hamasu, m.in. przez udział w porwaniach zakładników. W odpowiedzi na zarzuty agencja zwolniła dziewięciu pracowników i wszczęła dochodzenie.

UNRWA została powołana w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu.

Agencja jest jednym z największych pracodawców w Strefie Gazy, prowadząc m.in. sieć szkół i innych ośrodków. Od dawna była oskarżana przez Izrael o przychylność wobec Hamasu. Izrael twierdził, że pod szkołami agencji budowane są tunele terrorystów, zaś nauczyciele biorą udział w antyizraelskiej indoktrynacji palestyńskich dzieci.



