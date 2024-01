Złoty w środę po południu umocnił się wobec głównych walut

W środę ok. godz. 17.20 złoty umacniał się wobec: euro o 0,4 proc., do 4,33 zł; franka szwajcarskiego o 0,2 proc., do 4,64 zł i dolara amerykańskiego o 0,5 proc., do 3,99 zł.

Polska waluta straciła w środę rano na wartości wobec euro, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,35 zł, frank 4,65 zł, a dolar 4,02 zł.



red./PAP