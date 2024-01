Prof. Gliński: "Polskie państwo jest zagrożone"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwracał uwagę na zagrożenia dla Polski wynikające z działań nowej władzy.

"Demokracja w Polsce jest w tej chwili dewastowana. Polskie państwo jest zagrożone. Jeżeli w demokracji mamy zamach na media i większość przekazu medialnego to jest jedna narracja, to demokracja umiera. Bardzo dobrze, że są prywatne media, które są niezależne i wolne, właśnie w takich jesteśmy. Ale wiadomo, że tutaj jest wielka nierównowaga sił. Podobnie, gdy mamy siłowy zamach z łamaniem prawa, konstytucji i stosowaniem siłowych metod przejmowania instytucji. Mamy taki zamach jeśli chodzi o sądy i prokuraturę. To jest to rzecz niespotykana w demokracji" – powiedział.

"Donald Tusk mówi wiele oburzających i kłamliwych rzeczy. Mówił tak o moim resorcie. (…) Mamy do czynienia z zamachem na polską demokrację, w którym stosowane jest kłamstwo. Aby to kłamstwo można było multiplikować, potrzebuje cenzury w mediach. I ta cenzura i to przejęcie mediów w dużej mierze nastąpiło" – mówił.

Zespół Pracy dla Polski

Były wicepremier mówił też o znaczeniu powstania Zespołu Pracy dla Polski. "Sprawy programowe zawsze powinny być traktowane poważnie. Nie tak, jak robili to nasi konkurenci, którzy stawiali głównie na złe emocje i opanowywanie instytucji. Oraz na pomoc zagraniczną. Te ostatnie wybory przebiegały pod kątem bardzo silnej ingerencji zagranicznej. I poprzez silne oddziaływanie emocjonalne. To nie serduszka a gwiazdki były głównym elementem programowym naszych przeciwników. Te gwiazdki nienawiści" – mówił.

