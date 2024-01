Dziuple w Olsztynie i w Elblągu. Celnicy przejęli dziewięć nielegalnych automatów do gier hazardowych

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie w ubiegłym tygodniu na terenie Elbląga i Olsztyna zajęli 9 nielegalnych automatów. To zasługa skutecznych działań w walce z hazardem.

W poniedziałek (22 stycznia) funkcjonariusze Referatu Realizacji i Gier Hazardowych w Olsztynie oraz Drugiego Działu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku z Elbląga zabezpieczyli 4 nielegalne urządzenia do gier hazardowych w centrum Olsztyna.

Lokal z automatami znajdujący się w budynku mieszkalnym opatrzony był monitoringiem zewnętrznym, z drzwiami na kod dostępu i wideofonem do rejestracji i identyfikacji wchodzących.

Po ustaleniu właściwego kodu funkcjonariusze weszli do środka. Na miejscu przeprowadzili eksperyment procesowy. Zajęli automaty oraz sprzęt do monitoringu i z aktami sprawy przekazali do Działu Dochodzeniowo-Śledczego w Olsztynie.

Z kolei we wtorek (23 stycznia) funkcjonariusze Drugiego Działu Kontroli Celno – Skarbowej Rynku zajęli 5 nielegalnych automatów na terenie Elbląga.

Opiekun punktu usłyszał zarzut urządzania gier hazardowych. Przeprowadzony eksperyment procesowy, potwierdził nielegalny charakter automatów.

Sprawę będzie prowadzić dział Dochodzeniowo-Śledczy WMUCS w Elblągu.