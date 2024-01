Z badań CBOS wynika, że najbardziej wiarygodnym portalem jest Interia

Internauci, według badania CBOS ("Postrzeganie mediów", 2023 rok), najczęściej ufali informacjom przekazywanym przez Interię w 2023 roku - wśród największych portali horyzontalnych w Polsce.

Portal Grupy Polsat Plus jako jedyny otrzymał ocenę wiarygodności powyżej 3. Wyprzedził on Wirtualną Polskę (2,96) i Onet (2,9).

Interia jest uważana przez użytkowników za najlepsze źródło bezstronnych i rzetelnych informacji w polskim internecie. Portal jest w każdym momencie pomiędzy tym, co ważne i oddaje głos wszystkim stronom sporu politycznego. Interia natychmiast "tu i teraz" relacjonuje najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Jest "blisko tego, co bliskie Tobie".

Według badania CBOS Interia otrzymała najwyższą średnią ocenę wiarygodności (3,04) wśród portali horyzontalnych w Polsce w 2023 roku, wygrywając z Wirtualną Polską (2,96) i Onetem (2,9). Lecz to nie wszystko. Portal Grupy Polsat Plus jako jedyny w analizowanym okresie (2017 - 2023 rok) podwyższył odsetek pozytywnych ocen. Pokazuje to, że Interia jest nie tylko liderem wiarygodności w polskim internecie, ale także z każdym rokiem zyskuje zaufanie coraz większej grupy odbiorców.

Interia rozpoczyna współpracę z Michałem Broniatowskim. Będzie komentował politykę zagraniczną

Interia wzmacnia portfolio z materiałami premium o tematyce zagranicznej. Michał Broniatowski będzie komentował dla portalu główne wydarzenia na świecie i wyjaśniał ich wpływ na sytuację w Polsce. Od wyborów prezydenckich w USA, przez sytuację w Strefie Gazy i wyścig do Parlamentu Europejskiego, po wojnę w Ukrainie. Broniatowski wcześniej był szefem polskiego przedstawicielstwa agencji Reuters i wiceprezesem agencji Interfax. Pracował dla brytyjskiej telewizji ITN, amerykańskiej agencji Associated Press i brukselskiego POLITICO. To także były redaktor naczelny magazynu "Forbes".



Celem badania "Postrzeganie mediów" przeprowadzonego przez CBOS w 2023 roku była niezależna ocena wiarygodności treści informacyjnych i publicystycznych prezentowanych przez najpopularniejsze media w Polsce, w tym portale internetowe