Szokująca relacja Śliwki z interwencji w MKiŚ!

Ze ściany budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska zerwano znak Polski Walczącej oraz tablicę upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych. Okazało się, że oba te przedmioty znalazły się w piwnicy ministerstwa. Andrzej Śliwka, poseł PiS, specjalnie dla Telewizji wPolsce zrelacjonował przebieg interwencji poselskiej posłów PiS w tej sprawie.

"Na początku nikt nic nie wiedział, wszyscy byli zszokowani, że coś takiego ma miejsce. Ekspert, który został do nas wydelegowany – nazywał się Piotr Szczepański, sprawdziliśmy, że jest to były dyrektor biura poselskiego Pauliny Hennig-Kloski, a obecnie ekspert w resorcie, człowiek partii Polska 2050 - powiedział nam, że postacie, które są upamiętniane w ramach tej kompozycji, są różnie oceniane historycznie. Szanowni Państwo, nie wiem przez kogo są różnie oceniane, chyba przez osoby, które sympatyzują z hitlerowskimi Niemcami i z Sowietami" — tak Andrzej Śliwka relacjonował dla Telewizji wPolsce przebieg interwencji w siedzibie MKiŚ.

"Później się udaliśmy na spotkanie z panią dyrektor generalną, ponieważ pani Hennig-Kloska pomimo tego, że była tego dnia w resorcie, nie miała odwagi się z nami spotkać. Pani dyrektor generalne zrobiła duże oczy i powiedziała, że 5 minut temu dowiedziała się o tym zdarzeniu. (…) Ważne jest to, że pani dyrektor generalna powiedziała, że to decyzja polityczna" — zaznaczył.

"Będziemy ustalali, co się stało. Wnieśliśmy do pani minister Hennig-Kloski o to, by udostępnić nam informację, kto dokonał tego czynu" — dodał.

Co się stało z tablicą i znakiem Polski Walczącej po zerwaniu ze ściany MKiŚ?

"Znaleźliśmy je w piwnicy. Rzeczą kuriozalną jest to, że ci państwo nie mieli bladego pojęcia, gdzie one są. Nie mogliśmy ich zabrać, chociaż oczywiście rozmawialiśmy na temat tego, co możemy zrobić, żeby te tablice były w godnym miejscu. To jest własność MKiŚ" — zaznaczył.

Andrzej Śliwka podkreślił, że politycy PiS nie odpuszcza tej sprawy.

"Będziemy działali na płaszczyźnie politycznej, jest presja społeczna, cieszę się, że ten temat dziś wybrzmiał. Oczywiście będziemy działali na niwie prawne, składamy zawiadomienie do prokuratury. Nie wyobrażamy sobie, żeby taka profanacja i znieważenie znaku Polski Walczącej i bohaterów, którzy stali na straży tego, żeby Polska była niepodległym państwem, żeby prokuratura w tym zakresie nic nie zdziałała. Będziemy koordynowali i wnioskowali o to, żeby rzeczywiście ta sprawa miała charakter priorytetowy w prokuraturze" — mówił.

tkwl/Telewizja wPolsce



Oryginalny artykuł znajduje się na stronie wPolityce.pl