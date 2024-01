ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń

Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

KLIKNIJ i prześlij zdjęcie

- wybierz kategorię:

- Kochać to nie znaczy zawsze to samo - słowa znanej piosenki przypomina Anna Geisler, koordynatorka akcji i dodaje: - Choć wiele jest definicji miłości, wszystkie łączy to samo - poczucie szczęścia z przeżywania razem każdego dnia. Miłość jest piękna w każdym wieku i to chcemy pokazać w naszej akcji. Czekamy na zdjęcia zarówno tych, którzy niedawno się poznali, jak i tych, którzy przeżyli wspólnie wiele lat.

Powstaną dwie galerie, w których osobno zaprezentujemy pary, które są ze sobą mniej niż siedem lat oraz te, które cieszą się dłuższym stażem związku. Przesłane zdjęcie nie musi być profesjonalną fotografią. Może to być zwykłe zdjęcie, choćby selfie wykonane telefonem komórkowym.

W ramach zgłoszenia można też dodać życzenia dla ukochanej osoby z okazji Święta Zakochanych oraz napisać parę słów o historii znajomości, o jej początkach i czasie, który para wspólnie przeżyła.

14 lutego, w dniu Święta Zakochanych, ukaże się w specjalny dodatek do gazety ze zdjęciami zgłoszonych par. Znajdą się w nim zdjęcia przesłane do czwartku 8 lutego do końca dnia.

Najsympatyczniejsze pary

wybiorą nasi Czytelnicy

Spośród wszystkich par, w każdej z dwóch kategorii (do siedmiu lat i powyżej siedmiu lat związku), osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, w głosowaniu Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary. Zwycięzców zaprezentujemy w specjalnym dodatku do gazety, który ukaże się w kwietniu. Laureaci otrzymają także nagrody - vouchery na fotoobraz czyli wydrukowane w dużym formacie na płótnie wybrane przez siebie zdjęcie. Taki fotoobraz to wspaniała, romantyczna ozdoba salonu lub sypialni.

Nagród będzie oczywiście więcej. Dziesięć par w każdej z dwóch kategorii akcji, które wśród zwycięzców z miast i powiatów zdobędą najwięcej głosów, otrzyma zaproszenia na profesjonalną, romantyczną sesję zdjęciową dla dwojga.

Trzy pary ze szczytu wojewódzkich rankingów w każdej kategorii otrzymają zaproszenia na weekendowy pobyt w SPA.

Zdjęcia par, które w obu kategoriach zdobędą najwięcej głosów w skali województwa trafią na okładkę specjalnego dodatku do gazety!

Główna nagroda:





Najważniejszy będzie jednak awans do finału akcji ONA i ON, w którym główną nagrodą będzie 50 000 złotych na realizację marzeń. Najważniejszy będzie jednak, w którym główną nagrodą będzie

W finałowym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia, nasze województwo będzie reprezentować dwadzieścia par - po dziesięć z każdej z dwóch kategorii (do 7 lat związku i więcej) - które zdobędą najwięcej głosów wśród zwycięzców z miast i powiatów. Pary z naszego województwa będą rywalizować o głosy z parami z innych regionów. 50 000 złotych na realizację marzeń otrzyma para, która w finale zdobędzie najwięcej głosów.

Dodatkowo dziewięć par, które w tym finale zajmą miejsca od 2 do 10, zdobędzie voucher dla dwóch osób na wycieczkę i wczasy w Grecji w wybranym przez laureatów terminie.

Ważne terminy

• Głosowanie na najsympatyczniejsze pary rozpocznie się w środę, 14 lutego i będzie trwać do czwartku, 21 marca do godz. 21:30.

• Zgłoszenia par będą przyjmowane do środy, 28 lutego.

• Głosowanie w finale ogólnopolskim, w którym weźmie udział dwadzieścia par z naszego województwa, rozpocznie się w poniedziałek, 25 marca i będzie trwać do czwartku, 4 kwietnia do godz. 21:00

Lista nagród

Nagrody w miastach i powiatach

Pary, które w każdej z dwóch kategorii (do siedmiu lat i powyżej siedmiu lat związku), w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

• pamiątkowy dyplom związany z udziałem w akcji ONA i ON

• voucher na fotoobraz

• publikację zdjęcia w specjalnym dodatku "ONA i ON", który w kwietniu będzie dołączony do całego nakładu gazety

• pamiątkowy egzemplarz gazety z dodatkiem

_______________

Nagrody w rankingu wojewódzkim

Pary, które w każdej z dwóch kategorii w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów zdobędą najwięcej głosów otrzymają następujące dodatkowe nagrody:

• za zajęcie miejsc od 1 do 10 w tym rankingu - awans do finału akcji ONA i ON, w którym główną nagrodą będzie 50 000 zł

• za zajęcie miejsc od 1 do 10 w tym rankingu - zaproszenie na profesjonalną sesję fotograficzną dla dwojga

• za zajęcie miejsc od 1 do 3 w tym rankingu - zaproszenie na weekendowy pobyt w SPA

• za zajęcie pierwszego miejsca w tym rankingu - publikację zdjęcia pary na okładce specjalnego dodatku do gazety

_______________

Nagrody w finale

W finale akcji na pary, które zdobędą najwięcej głosów czekają główne nagrody:

• za zajęcie miejsc od 2 do 10 - voucher dla dwóch osób na wycieczkę i wczasy w Grecji w wybranym przez laureatów terminie.

• za zajęcie pierwszego miejsca w finale - 50 000 złotych na realizację marzeń

__________

Informacji o akcji udziela:

Agnieszka Grzelka

tel. 502 499 776

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: agnieszka.grzelka@polskapress.pl