Siatkarski karnet od prezydenta

Wielkimi krokami zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To okazja do wsparcia ochrony zdrowia, a jednocześnie do zdobycia wyjątkowych fantów, jak ten przekazany na licytację przez prezydenta Olsztyna.

Od lat stolica Warmii i Mazur gra z najbardziej niezwykłą orkiestra świata. W tym roku w Olsztynie zostały zorganizowane aż trzy sztaby, które będą zbierać pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Koncerty, licytacje, niezwykłe wydarzenia - to wszystko czeka na olsztynian, którzy zdecydują się wziąć udział w finale. Już w niedzielę (28 stycznia) warto wybrać się do Uranii oraz do Kortosfery, bo właśnie tam odbędą się kluczowe akcenty tegorocznej WOŚP.

Jedną z najważniejszych metod zdobywania wsparcia są licytacje. Nie tylko podczas organizowanych imprez, ale także poprzez wystawienie fantów w portalu aukcyjnym. Jak co roku do przedsięwzięcia włączył się prezydent Olsztyna.

- Proponuję dwuosobowy karnet na mecze Indykpolu AZS-u rozgrywane w tym sezonie w Uranii - mówi Piotr Grzymowicz. - Co więcej, to miejsca w loży prezydenckiej! Super widoczność, dobre towarzystwo, szlachetny cel. Zapraszam do licytacji.

Finałowa zbiórka 32. edycji WOŚP będzie przeznaczona na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.