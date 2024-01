Olsztyn w Karcie Mundurowej

Rok Kopernika był znakomitym pretekstem do tego, by odwiedzić Olsztyn. Specjalne zaproszenie dla żołnierzy i osób im towarzyszących w listopadzie 2023 roku wystosował samorząd stolicy regionu.

Korzystając z oferty "Visit Olsztyn - Nocujesz Zyskujesz" dostali 15 proc. zniżki na noclegi w wybranych olsztyńskich hotelach. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, a jej efektem jest nawiązanie współpracy przez nasze miasto z portalem Defence24.

- To wspólne działanie jest szansą, że jeszcze więcej osób odwiedzi nasze miasto - powiedział podczas czwartkowej (25 stycznia) konferencji prasowej prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Mamy do zaoferowania mnóstwo różnorakich aktywności od sportu i rekreacji przez kulturę i rozrywkę po naukę i edukację. Jesteśmy coraz popularniejszym i bardziej dostrzeganym kierunkiem. Liczę, że ta współpraca pozwoli nam rozwijać nasz potencjał.

Olsztyn wraz z portalem Defence24 rozpoczął nowe przedsięwzięcie. Tym razem to współpraca przy okazji Karty Mundurowej, która jest projektem wydawcy portalu. Do programu już zgłosiły się pierwsze hotele z bazy noclegowej Visit Olsztyn.

- Nasza oferta jest kierowana do wszystkich byłych lub obecnych mundurowych oraz ich rodzin - mówi prezes Defence24, Piotr Małecki. - W tej chwili czynnych mundurowych jest ok. 400 tys., do tego trzeba doliczyć 200 tys. byłych mundurowych oraz ok. 50 tys. ratowników. To forma uhonorowania ich i podziękowania za ich trud. Mam nadzieję, że za przykładem Olsztyna pójdą kolejne miasta.

W tej chwili mundurowi mogą już korzystać ze specjalnej oferty czterech hoteli, oferujących zniżki od 5 do 15 proc. Kolejne obiekty są w trakcie negocjacji warunków przystąpienia do Karty Mundurowej.

- Mundurowi będą mogli liczyć na spore zniżki przy okazji pobytu w Olsztynie - mówi dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna Krzysztof Otoliński. - Rabaty karty mundurowej i Visit Olsztyn będą się bowiem łączyć.

Miasto Olsztyn zostało pierwszym samorządem, które dołączyło do Karty Mundurowej.