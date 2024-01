Robert Szewczyk kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Olsztyna [ZDJĘCIA]

Szef lokalnych struktur PO Marcin Kuchciński odkrył dziś swojego "jokera" na najbliższe wybory samorządowe. "Jokera", bo oprócz kandydata na prezydenta Olsztyna Koalicja Obywatelska nie ogłosiła jeszcze swoich list do Rady Miasta czy Sejmiku Województwa.

— Stawiamy na człowieka, który jest pełen empatii, jest zawsze blisko ludzi i dąży do porozumienia. Stawiamy na człowieka rodzinnego: męża i ojca trzech synów dzięki którym doskonale wie, jak powinien wyglądać Olsztyn oczami młodych. Stawiamy na człowieka, który Olsztyn ma w sercu i bardzo kocha te miasto. Szanowni państwo, kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Olsztyna jest Robert Szewczyk! — mówił podczas oficjalnej prezentacji kandydata marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i szef miejskich struktur PO Marcin Kuchciński.

— Olsztyn to mój dom. Tu się urodziłem i stąd są moi rodzice i moi dziadkowie. Tu się wychowywałem, tu skończyłem LO1 i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Prawa i Administracji. Tu też poznałem moją żonę, z którą wspólnie wychowuję trójkę synów, i tutaj codziennie pracuję. Ten dom ma solidne fundamenty, ale musimy zadbać o to, żeby mieszkały w nim szczęśliwe rodziny — mówił Robert Szewczyk — Musimy dać mieszkańcom odetchnąć. Wyobraźmy sobie sytuację, w której przez wiele miesięcy remontujemy nasz dom i godzimy się na wszystkie niedogodności z tym związane. Po jego zakończeniu chcemy po prostu cieszyć się z tego, co dokonaliśmy. Tak jest teraz w Olsztynie - dajmy ludziom odetchnąć, żeby mogli cieszyć się z tego, co wypracowali swoją ciężką pracą i wyrzeczeniami. Cieszmy się z ukończonych inwestycji, ale pamiętajmy, że najważniejsza inwestycja jest jeszcze przed nami. W ciągu najbliższych lat musimy zainwestować w człowieka, czyli w komfort, poziom i bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna — mówił Szewczyk.

Kandydat KO na prezydenta Olsztyna zdradził też trzy jego zdaniem najważniejsze punkty swojego programu wyborczego. Pierwszym z nich jest Olsztyńskie Centrum Zdrowia Seniora, które miałoby zapewnić dostęp do wysokiej badań i profilaktyki dla najstarszych mieszkańców miasta, którzy - jak podkreślił Robert Szewczyk - całe życie budowali te miasto.

Drugim punktem programu Roberta Szewczyka jest szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i lekcyjnych dla olsztyńskich uczniów. Jako Przewodniczący Rady Miasta Szewczyk w ciągu ostatniego roku skutecznie wynegocjował lekcje pływania dla uczniów olsztyńskich szkół czy zajęcia w olsztyńskich jednostkach kultury.

Trzeci punkt programu, to skręt w zupełnie inną stronę. Kandydat KO zapowiedział powstanie Centrum Współpracy z Przedsiębiorcami. — Olsztyn musi zacząć być partnerem dla olsztyńskich przedsiębiorców. Musimy odpowiadać na ich potrzeby, ale też aktywnie zachęcać nowych inwestorów do tego, żeby ulokowali swój biznes właśnie w Olsztynie. To są nowe miejsca pracy, lepsze płace dla mieszkańców i silna podstawa ekonomiczna do funkcjonowania naszego miasta.

Robert Szewczyk jest pierwszym kandydatem, który oficjalnie ogłosił swój start w wyborach samorządowych na urząd prezydenta Olsztyna. Wcześniej w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" zrobił to Czesław Jerzy Małkowski. Bardzo prawdopodobne jest również, że w wyścigu o fotel prezydenta stanie również Piotr Grzymowicz, i możliwe, że to między tymi trzema panami rozegra się ostateczny bój o władzę nad miastem.

Karol Grosz