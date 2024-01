Marszałek Sejmu: Jest wyrok, nie ma mandatu

Marszałek Sejmu podkreślił w czwartek w Sejmie, że art. 99 konstytucji nie pozostawia żadnych wątpliwości. "Jest wyrok – nie ma mandatu. Wszyscy są równi wobec prawa i nie ma znaczenia, czy ktoś ma za kolegę prezydenta i wsparcie 190. posłów. Każdy wójt, każdy burmistrz byłby potraktowany zupełnie inaczej w analogicznej sytuacji" – powiedział Hołownia o sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Sprawa jak ocenił, jest prosta - konstytucja mówi o tym wyraźnie.

Hołownia odniósł się również do wypowiedzi konstytucjonalistki prof. Genowefy Grabowskiej, która w rozmowie z PAP oceniła, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami, a ułaskawienie ich przez prezydenta Dudę w 2015 r. było skuteczne. Marszałek powołał się na art. 247 Kodeksu Wyborczego, który jasno mówi, że wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku utraty prawa wybieralności. "To jest przepis, który wiąże się wprost z art. 99 konstytucji i nie ma co do tego żadnych wątpliwości" – oświadczył.

Wyjaśnił, że zgodnie z art. 99 konstytucji, Wąsik i Kamiński stracili prawo wybieralności. W związku z powyższym - jak zaznaczył Hołownia - zgodnie z art. 247 wygasły ich mandaty poselskie. "To się dzieje z mocy prawa. Nie ma tu pośrednictwa żadnych sądów, żadnych marszałków" – dodał.

Marszałek Sejmu zaznaczył również, że ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego w 2015 r. przez prezydenta Dudę było "absolutnie nieuprawnioną ingerencją władzy wykonawczej we władzę sądowniczą". "To nigdy nie powinno mieć miejsca, nie ma czegoś takiego jak ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem" – oświadczył Hołownia.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową. 9 stycznia br. policja zatrzymała obu mężczyzn, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy tego samego dnia opuścili zakłady. W środę po południu spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim.(PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi