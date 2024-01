Mocne słowa Donalda Tuska. "Ludziom robi się niedobrze na widok prezydenta, który obściskuje przestępców"

To jest coś przykrego. Nie dziwie się, że ludziom niedobrze się robi na widok prezydenta Rzeczypospolitej, który obściskuje przestępców - powiedział w czwartek premier Donald Tusk odnosząc się do środowego spotkania prezydenta z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem.

"Pomijam estetykę tych zdarzeń, ale rzeczywiście nie dziwie się, że ludziom niedobrze się robi na widok prezydenta Rzeczypospolitej, który obściskuje przestępców" - powiedział w czwartek dziennikarzom premier Donald Tusk. "To jest coś przykrego" - dodał.

Odniósł się w ten sposób do środowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z politykami PiS Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej prezydent zastosował wobec nich prawo łaski przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skażań.

Tusk podkreślił, że Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem "za to, co robili nadużywając władzy do roku 2015".

"Przez rządy PiS-u dalej robili te same rzeczy, bo prezydent ich ułaskawił. Dzisiaj mamy podobną sytuację, znowu Prezydent RP angażuje cały swój autorytet, że swój to jest jego problem, ale instytucji, obściskując się z tymi ludźmi z ewidentną nadzieją, że oni dalej kiedyś będą mogli to robić" - ocenił.

Premier zaznaczył, że podtrzymuje swoje słowa o tym, że Kamińskiego i Wąsika czeka "trudny czas wyjaśniania tego wszystkiego, co robili w drugim i trzecim rządzie PiS-u". "Nie mogą mieć złudzeń, że ta sprawa się skończyła" - dodał.

Premier był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy uważa, że politycy PiS: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawią się jeszcze w Sejmie.

"No, na pewno, jako przesłuchiwani przez komisje śledcze, bez żadnych wątpliwości" - odparł Tusk.

Dopytywany czy pojawią się jako posłowie chcący głosować, premier powiedział, że decyzja marszałka Sejmu Szymona Hołowni jest jednoznaczna. "Ma absolutnie moje pełne wsparcie i ona jest automatyczna, wynika z zapisów prawa i wyroków sądowych" - mówił.

Premier pytany o sprawę ułaskawienia polityków PiS, nawiązał do prezydenta Andrzeja Dudy. "Pan prezydent często powołuje się na podręcznik, z którego nauczył się takiego interpretowania prawa łaski; autor tego podręcznika ma zupełnie inne zdanie niż pan prezydent. Ja gorąco polecam autorytety prawne, w tym nauczycieli prezydenta Dudy" - powiedział Tusk.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. 9 stycznia br. policja zatrzymała obu mężczyzn, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda 11 stycznia poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk, Olga Łozińska