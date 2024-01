Co z Wąsikiem i Kamińskim? Trwa posiedzenie Sejmu

Posiedzenie Sejmu prawdopodobnie będzie zdominowane sprawą polityków PiS: Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Obaj politycy we wtorek po godz. 21 opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił w środę, że Kamiński oraz Wąsik nie są już posłami, a ich mandaty wygasły. Odmiennego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Niewykluczone więc, że będą chcieli wejść do parlamentu.

Zgodnie z harmonogramem obrad w czwartek Sejm rozpocznie prace od głosowania nad zmianami w składach osobowych komisji sejmowych. Następnie przystąpi do prac nad dwoma obywatelskimi projektami ustaw, złożonymi w ubiegłej kadencji Sejmu. Pierwszy to projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, który zakłada podwyższenie renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Drugi to projekt noweli Karty Nauczyciela złożony przez ZNP. Dotyczy zmiany sposobu obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto posłowie rozpoczną prace nad projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu wyborczego, autorstwa Polski 2050-Trzeciej Drogi. Ma on zapewnić ciągłość funkcjonowania samorządu gminnego w przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na posła lub senatora.

Sejm ma też wysłuchać sprawozdania komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Posłowie będą też dyskutować nad sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie uchwały w 100. rocznicę wydania pierwszego numeru "Wiadomości Literackich".

W piątek Sejm ma wybrać członków komisji śledczej ds. Pegasusa, a także wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2022 r.

Co z Kamińskim i Wąsikiem?



Sejm obraduje dwa dni po tym, jak zakłady karne opuścili Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. PiS utrzymuje, że politycy nadal są posłami, z kolei marszałek Sejmu jasno wskazuje, że Kamiński i Wąsik mandaty utracili.

Szymon Hołownia wskazał, jakie zajmuje stanowisko w sprawie mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami. Mandatu pozbawił ich wyrok sądu, nie Sejmu. Sprawa jest zamknięta. Dziś procedujemy ważne obywatelskie projekty" - napisał w serwisie X.

Jak dodał, "oczekuję, że wszyscy uszanują obywateli, którzy te projekty do izby wnieśli".

Na odpowiedź Wąsika nie trzeba było długo czekać. "Sprawa zamknięta? Pełna zgoda" - napisał w mediach społecznościowych, odnosząc się wpisu Szymona Hołowni.

Po godz. 9 Maciej Wąsik zamieścił w sieci zdjęcie, na którym widać policyjny radiowóz obok wjazdu do Sejmu.

"Policja wzmacnia Straż Marszałkowską. Chyba kogoś szukają?" - napisał polityk PiS.

"Policjanci przed Sejmem, drobiazgowe kontrole samochodów, atmosfera jak przed bitwą. Panie Marszałku, aż tak się Pan boi dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości? Na złodzieju czapka gore..." - przekazał w serwisie X Mariusz Błaszczak.

(PAP)

autor: Rafał Białkowski