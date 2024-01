Brak znieczulenia okołoporodowego to mankement służby zdrowia

W Centrum E-zdrowia potrzebne są zmiany; także zmiany w zarządzaniu - oceniła w środę w TVN 24 szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna. Minister była pytana m.in. o zdrowotne zapowiedzi z kampanii parlamentarnej, m.in. prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie czy pełny dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych.



"Jeśli chodzi o ministerstwo zdrowia, to rozporządzenie o szerszym zdecydowanie dostępie do badań prenatalnych jest już prawie gotowe. Jeszcze ostatnie konsultacje z ekspertami, z konsultantami krajowymi" – przekazała Leszczyna.

"Jeśli chodzi o znieczulenia okołoporodowe jestem umówiona na początek przyszłego tygodnia z konsultantem krajowym ds. anestezjologii" – dodała.

Minister wyjaśniła, że problem ze znieczuleniami polega m.in. na tym, że lekarzy anestezjologów, którzy je podają, jest mało. "Będę chciała rozmawiać z lekarzami anestezjologami i poszukamy, jestem pewna, że znajdziemy, sposób, żeby dostępność tej procedury była szersza. Na pewno lepiej ją wycenimy w NFZ" – zapowiedziała.

Z pewnością też, jak wskazała, powstanie lista "porodówek", które będą zapewniały pacjentkom dostęp do znieczulenia okołoporodowego.

Szefowa MZ pytana o plany i priorytety powiedziała, że kluczowy jest dla niej dialog. "Widzę, że pacjenci, lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy, diagności, wszyscy właściwie, są spragnieni rozmowy i powiedzenia tego, że jesteśmy w stanie z głowy postawić ten system na nogi" – dodała.

Mówiąc o planach minister wskazała, że jest wiele do zrobienia w obszarze cyfryzacji systemu ochrony zdrowia. "Poprzedni rząd bardzo chwalił się e-receptą czy e-zwolnieniem. Problem, jaki ja widzę, jest taki: mamy mnóstwo różnych systemów informatycznych, które wzajemnie się nie widzą, nie są kompatybilne" – poinformowała.

System, jak akcentowała, musi być przyjazny dla lekarza, by chciał go używać; a systemy muszą do siebie pasować. "To jedno z zadań, które jest na krótkiej liście priorytetów. W Centrum E-zdrowia są potrzebne zmiany, także zmiany w zarządzaniu" – przekazała.

Centrum e-Zdrowia jest państwową jednostką budżetową; działalność rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Zarządza ponad 50 centralnymi systemami IT, w tym systemem e-zdrowie, rejestrami medycznymi, systemami wspomagającymi profilaktykę i leczenie oraz dziedzinowymi systemami teleinformatycznymi. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl