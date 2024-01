Nowa atrakcja Planetarium na zakończenie Roku Kopernika

Rok Kopernika przeszedł do historii. W Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym odbyło się podsumowanie miejskich obchodów urodzin wielkiego astronoma i mieszkańca Olsztyna. Zaprezentowana została też nowa atrakcja - grawitometr.

- Grawitometr to urządzenie służące do pomiaru wysokości skoku na różnych planetach układu Słonecznego - tłumaczy Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - Warto podkreślić, że w rocznicowe obchody aktywnie włączyli się olsztyńscy uczniowie, w szczególności z Zespołu Szkól Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, którzy wykonali ten niesamowity przyrząd. To już kolejny, po wadze planetarnej, instrument wykonanych przez młodzież.

Urządzenie zostało zbudowane na podstawie wagi magazynowej, mikrokontrolera z autorskim programem oraz minikomputera z systemem Windows do wizualizacji danych na ekranie telewizora. Waga maksymalna 500kg z racji udaru podczas skoku zalecana nie większa niż 100kg Możliwość skoku tylko dla jednej osoby jednocześnie. Oprogramowanie wskazuje moment w którym należy oddać skok po wykonaniu skoku wyświetla wynik na ekranie.

Spotkanie było wzbogacone filmem „Jak budowano za czasów Mikołaja Kopernika” przygotowanym przez Zespól Szkół Budowlanych oraz pokazem możliwości nowego systemy projekcyjnego „Skay Explorer”.