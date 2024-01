To edukacyjne wizytówki naszego miasta!

Prezydent Olsztyna spotkał się z dyrektorami oraz uczniami czterech szkół, które zostały wysoko ocenione w rankingu Perspektywy: dwóch techników - chemika i ekonomika - oraz dwóch liceów - LO II i UXIILO. Wszystkie te placówki ulokowały się na czołowych miejscach w województwie i wysokich miejscach w Polsce, jednocześnie zdobywając tytuły Złotych Szkół.

- Jestem dumny z tego, że Państwa placówki reprezentują tak wysoki poziom - mówił Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - jesteście wizytówkami naszego miasta i regionu. Nie mam wątpliwości, że takie sukcesy to efekt ciężkiej pracy Waszej kadry i Waszych uczniów. Dziękuje za wysiłek i zaangażowanie jaki wkładacie w tę edukację.

Ranking Perspektyw to aktualizowana co roku rzetelna informacja o jakości pracy najlepszych liceów i techników w Polsce.

W przypadku Rankingu Liceów na ogólną pozycję szkoły składają się wyniki maturalne (z egzaminów obowiązkowych i dodatkowych) oraz sukcesy w olimpiadach wymienionych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Technika są dodatkowo (oprócz wyników maturalnych i olimpijskich) pozycjonowane poprzez osiągnięcia w egzaminach zawodowych.

- Chyba dla nikogo z nas ranking Perspektyw nie jest celem samym w sobie, to właściwie miły efekt uboczny naszej pracy. Jednak fakt, że wysokie noty się powtarzają latami to potwierdza że zmierzamy we właściwym kierunku - mówił Krzysztof Wiśniewski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego.

- Naturalnym jest że szkoła ma mocne i słabe strony. Skupiamy się na tym, żeby te mocne rozwijać, a słabe poprawiać - mówił Stefan Procyk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych - ja zawsze podkreślałem że nasza szkoła nie jest trudna... ale jest wymagająca. I najważniejsze jest to, żeby wciąż się rozwijać i w całym procesie kształcenia mieć na uwadze gdzie co należy poprawić z każdym rokiem.

Dyrektorzy wyróżnionych placówek zgodnie podkreślają, że takie wyniki w rankingach to wspólna praca obu stron - uczniów i kadry nauczycielskiej.

- Ważny jest klimat w szkole. Dużo rozmawiamy, uczniowie często przekonują mnie do różnych pomysłów, nawet jak nie na wszystkie mogę się zgodzić to i tak cieszę się, że są chętni do tych dyskusji. I że chce im się chcieć! - mówi Iwona Godlewska, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących - Nie ukrywam też, że w naszej szkole istotnym elementem jest laboratorium, w którym mamy sprzęt za miliony złotych - w takich warunkach łatwiej się uczy i zdobywa wiedzę.

- Przepis na Szkołę? - pyta Dorota Linkiewicz, dyrektor Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego - To ludzie. Ludzie z pasją i radością nauczania i uczenia się.

W podobnym tonie wypowiadali się uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu.

- W podstawówce nie byłem takim dobrym uczniem, ale teraz mam takich nauczycieli, którzy sprawiają że chcę się uczyć - mówi Mateusz Winnicki, uczeń UXIILO w Olsztynie - nie bez znaczenia są dodatkowe zajęcia gdzie możemy poszerzać swoją wiedzę, dogłębnie analizować tematy lekcji i lepiej zrozumieć materiał.

- W naszej szkole nikt nikogo na siłę nie uczy. Nauczyciele potrafią nas zainteresować. A my nie odkładamy nic na później, staramy się temat zrozumieć a nie kuć na blachę - mówi Karolina Hofman z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących.

Sukces tkwi w tym, żeby uczyć praktycznie a nie tylko teoretycznie - dodał Igor Szuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W podobnym tonie wypowiadali się uczniowie olsztyńskiej dwójki.

- Mnie do tego liceum zniechęcano, słyszałem że będzie ciężko i lepiej wybrać inne... cieszę się, że nie posłuchałem tych rad i zdecydowałem się na dwójkę - mówi Krzysztof Filak, uczeń LO II - Mamy tu zgrane grono uczniów i nauczycieli i świetną atmosferę.

- Zdecydowanie atmosfera to jeden z największych atutów naszej szkoły - dodaje Zuzanna Dąbkowska z LO II - nauczyciele z nami dużo rozmawiają, interesują się nami i pomagają w wielu kwestiach. Nie ma żadnego wyścigu szczurów, zamiast niego jest pomoc i życzliwość.

- W tym roku obchodzę 25 lecie mojej pracy dydaktycznej- mówi dyrektor LO II, Krzysztof Wiśniewski - to co przed chwilą usłyszałem od tych dwojga ludzi to największa nagroda jaka mógłbym sobie wymarzyć za funkcjonowanie w sferze zawodowej. Zawsze zastanawiałem się kiedy ta nagroda nastąpi, a tu, teraz, w sposób zupełnie niezaplanowany, okazało się, że to właśnie ten moment. Dziękuje za te dobre słowa, za tę informację zwrotną o tym jak postrzegacie naszą szkołę. A Panu prezydentowi dziękuje za spotkanie i za to że pokazał Pan uczniom że ta praca i wysiłek, który wkładają w naukę jest dostrzegany.