GDDKiA ostrzega przed śliskimi drogami, mżawką i opadami śniegu na Warmii i Mazurach

Jak przekazała GDDKiA, wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Natomiast trasy mogą być śliskie w południowej części województwa podlaskiego, w woj. warmińsko-mazurskim - dk 16 na odc. Mrągowo – Orzysz, dk 63 na odc. Orzysz – Granica państwa, dk 59 na odc. Mrągowo - Giżycko, dk 58 na odc. Jedwabno – Babięta, dk 53 na odc. Rozogi – Olsztyn, dk 57 na odc. Biskupiec – gr. woj. mazowieckiego, w woj. podkarpackim - dk 28 na odc. Sanok – Przemyśl i mazowieckim - dk 63, dk 19 oraz dk 2 w rejonie Siedlec i dk 62 na odc. Siemiatycze – Drohiczyn.

Mżawka bądź przelotne opady deszczu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Z kolei opady śniegu z deszczem występuje na terenie województwa dolnośląskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Informuje też, że w dzień zachmurzenie będzie duże. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie oraz lokalnie na południu miejscami deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg.

Prognozowane wysokości opadu miejscami wyniosą od 10 mm do 15 mm. W górach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o od 5 do 10 cm. Na południu Polski opady przejściowo mogą marznąć powodując gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, około 8 st. C na wschodzie i częściowo w centrum do 12 st. C na zachodzie, nieco chłodniej będzie tylko na Podkarpaciu, około 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, w centrum do 80 km/h, a na zachodzie do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Na zachodzie lokalnie możliwe są burze z porywami do 100 km/h. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 115 km/h, w Sudetach do 160 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.(PAP)

