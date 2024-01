Pierwszy biurowiec w stolicy zbudowany ... z drewna

Budynek biurowy jako pierwszy w Warszawie wykonany zostanie w technologii drewnianej z użyciem drewna klejonego, płyt z drewna klejonego krzyżowo (CLT) i elementów elewacyjnych prefabrykowanych w systemie szkieletowym.

To niezwykle ekologiczny projekt. Architekci wprowadzi również rozwiązania, które przysłużą się redukcji zużycia energii i obniżeniu śladu węglowego w fazie użytkowania, m.in. ograniczenie przeszklenia fasady, efektywne systemy instalacyjne i oświetleniowe oraz instalację fotowoltaiczną. Budynek będzie miał także rozwiązania oszczędzające wodę, zwiększające retencję wody deszczowej oraz wspierające bioróżnorodność.

Warszawski zespół budynków biurowych znajduje się w obrębie dzielnicy Ursynów przy Poleczki 35 na rogu Osmańskiej oraz Mortkowicza. Powierzchnia całkowita tego pięciopiętrowego kompleksu to 200 tys. m.kw., z czego największą część zajmują biura - 210 tys. m.kw.. Deweloperem nieruchomości jest spółka UBM Development Polska, natomiast projekt architektoniczny jest autorstwa RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Polska z siedzibą w Warszawie.

Docelowo kompleks składał się będzie z piętnastu budynków biurowych. Poleczki Park to również przestrzenie zielone, podzielone na kilka stref przeznaczonych do relaksu, zabawy lub też do pracy.