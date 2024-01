Ulicę Kotańskiego w Olsztynie czeka kolejna próba remontu [ZDJĘCIA]

Ulica Kotańskiego to krótki odcinek drogi znajdujący się pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Jacka Kuronia. Najbardziej charakterystycznym miejscem, który mieści się przy tej ulicy jest Kuźnia Społeczna, gdzie organizowane są różne eventy rodzinne i biznesowe.

Dojazd do tego miejsca umożliwia jedynie ul. Kotańskiego, której warunki nie sprzyjają kierowcom. Jest to droga na której znajduje się pełno żwiru oraz piasku, a po asfalcie próżno szukać śladu. Do tego na trasie znajduje się sporo dziurawych miejsc.

Aby poprawić warunki jazdy, Wydział Zamówień Publicznych w Olsztynie ogłosił przetarg na remont ulicy Kotańskiego. Tydzień temu, 16 stycznia, zakończył się proces składania ofert związanych z przetargiem. Chętni mieli za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej budowy owej ulicy z połączeniem istniejącej infrastruktury drogowej i skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Monte Cassino, a także uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację remontu.

Wykonawcy, oprócz projektu drogi, musieli zawrzeć we wnioskach m.in. opracowanie dokumentacji ochrony środowiska, projekt oświetlenia, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu czy dokumentację konserwatorską.

Wykonawca ma 70 miesięcy na zrealizowanie zamówienia - 10 miesięcy od dnia podpisania umowy i 60 od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej zezwalającej na na realizację robót budowlanych.

Pierwsza próba remontu ul. Kotańskiego miała miejsce w 2019 roku, a druga na przełomie sierpnia i września 2022 roku. Żadna z nich nie poprawiła jednak jakości trasy.