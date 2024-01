To było prawdziwe święto dydaktyki! Poznaliśmy zwyciężczynię plebiscytu Belfer UWM 2023

Studencka inicjatywa i euforia

— Kolejny już, 18. Plebiscyt na Belfra UWM, to w całości inicjatywa studencka. I trzeba to docenić — mówił rektor Przyborowski jeszcze przed prezentacją zwycięzców etapu II, czyli Belfrów Wydziałowych. — To sami studenci od początku do końca przeprowadzają ten plebiscyt. Studentom gratuluję zatem tej inicjatywy, a Wydziałowym Belfrom — zwycięstwa. Jesteście na co dzień wspaniałymi dydaktykami, którzy dzielą się swoją wiedzą, a to przecież nie jest jedyna rzecz, którą się wyróżniacie. Nie ulega wątpliwości, że dzielić się wiedzą trzeba umieć. A jednak w grę wchodzą jeszcze inne elementy funkcjonowania w środowisku akademickim — to one decydują o tym, że studenci czują się na waszych zajęciach komfortowo, czują się zauważani. Dlatego już teraz gratuluję wszystkim państwu, bo tytuł Belfra Wydziału jest bardzo wysokim osiągnięciem. Spośród wielu pracowników na swoich wydziałach już jesteście państwo wybrani.

— Pięknie dziękuję wam za tę atmosferę, faktycznie wróciłem do czasów studenckich! — nie krył zachwytu Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. — Ta wasza radość i euforia jest naprawdę wyjątkowa. Serdecznie gratuluję Belfrom Wydziałowym: jestem o tym przekonany, że w waszym dorobku naukowym jest wiele nagród i wyróżnień. A jednak żadne, nawet te najbardziej prestiżowe wyróżnienia nie mogą się równać z tymi dzisiejszymi, przyznanymi wam przez waszych studentów. A euforia tylko potwierdza, jak fajnymi i ciekawymi jesteście wykładowcami i w jak umiejętny sposób przekazujecie swoją wiedzę, jak znakomity macie kontakt ze swoimi studentami. Dzisiaj wszyscy jesteście wygranymi!

Trochę wspomnień…

— Zawsze z wielkim sentymentem wspominam czas swoich własnych studiów tu, w Kortowie. Ale też czas mojej pracy jako nauczyciela akademickiego — nie bez rozrzewnienia wspominał Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. — Gala Belfra Roku to z pewnością wielkie wydarzenie dla całej naszej społeczności akademickiej. I taka nasza tradycja: plebiscyt odbywa się przecież już 18. raz. Tu zawsze pracowali znakomici profesorowie i nauczyciele akademiccy. Miałem też przyjemność działać w samorządzie, tym bardziej więc serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przygotowali to wyjątkowe wydarzenie — z pewnością wymagało ono bardzo wielkiego zaangażowania. Do Gali i wszystkich inicjatyw uniwersyteckich odnoszę się jako włodarz miasta — bo przecież wasze sukcesy są naszymi wspólnymi sukcesami!

Nominowani

Przypomnijmy, że w 18. Edycji Plebiscytu na Belfra Roku UWM na swoich wydziałach zwyciężyli i do finału nominowani zostali:

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka — Wydział Bioinżynierii Zwierząt

dr Robert Stryiński — Wydział Biologii i Biotechnologii

dr inż. Marek Ogryzek — Wydział Geoinżynierii

dr Jacek Łagun — Wydział Humanistyczny

dr inż. Paweł Sulima — Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

dr n. med. Łukasz Jaśkiewicz — Wydział Lekarski

dr Paweł Drozda — Wydział Matematyki i Informatyki

dr wet. Hubert Ziółkowski — Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr Katarzyna Andruszkiewicz — Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Milena Kaczmarczyk — Wydział Nauk Społecznych

mgr inż. Bartosz Moczulak — Wydział Nauk Technicznych

mgr Anna Szypulska — Szkoła Zdrowia Publicznego

dr hab. Karol Kisiel, prof. UWM — Wydział Sztuki

dr hab. Stanisław Bułajewski — Wydział Prawa i Administracji

dr Ewelina Mączka — Wydział Teologii

dr inż. Adam Więk — Wydział Nauki o Żywności

— Stoję tu dziś z wielką radością, ale i pełna pokory; jestem bardzo zaszczycona tym wyróżnieniem — mówiła jeszcze przed ogłoszeniem zwycięzców Anna Szypulska. — Emocje, które dzisiaj mną targają, są porównywane do tych z 2009 roku, kiedy pierwszy raz przygotowywałam się do wykładu ze swoimi studentami na kierunku pielęgniarstwo. Moi drodzy studenci, bardzo wam dziękuję i kłaniam się wam nisko! Już tytuł Belfra Wydziału to bardzo duże wyróżnienie, które zobowiązuje mnie i motywuje do dalszego działania na rzecz naszej społeczności akademickiej.

— Dziękuję za ten zaszczyt — tytuł Belfra Wydziałowego to dla mnie nagroda za to, co codziennie robię w swojej pracy zawodowej — mówił dr inż. Adam Więk. — A jednocześnie motywacja do tego, żeby działać jeszcze lepiej. Owszem, zastanawiam się, dlaczego to akurat ja. Może to przez moje chęci i gotowość do działania i podejmowania nowych inicjatyw…? W każdym razie z energią i entuzjazmem jestem gotów na wszelkie wyzwania. Liczę na was, ale pamiętajcie, że na mnie też zawsze możecie liczyć!

Zwycięzcy

III miejsce w 18. Plebiscycie zdobył jeden z najmłodszych stażem belfrów, dr Robert Stryiński, wykładowca Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Dr Stryiński jest absolwentem tego wydziału oraz Akademii Biznesu UWM. W 2018 r. rozpoczął studia doktoranckie w ramach programu Interdisciplinary Doctoral Studies in Biology and Biotechnology finansowanego przez Unię Europejską.

II miejsce zdobył dr wet. Hubert Ziółkowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu farmakologii weterynaryjnej oraz farmakologii klinicznej. Jego podstawowym narzędziem badawczym jest spektrometria mas.

Tytuł Belfra Roku 2023 i największą liczbę głosów zdobyła dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka zaraz po odebraniu tej zaszczytnej nagrody zdecydowała się na piękny gest: zadeklarowała, że nagrodę pieniężną przekaże Aleksandrze Kacprzyk, pracownicy Sekcji Socjalnej UWM, która choruje na nowotwór. Jak tłumaczyła, jednym z powodów, dla których chciała zwyciężyć w plebiscycie, był właśnie pomysł podzielenia się wygraną. O swoim pomyśle i marzeniu nikomu jednak nie powiedziała, co czyni ten gest Belferki UWM 2023 jeszcze wymowniejszym!

— Jestem tak wzruszona, nawet nie podejrzewałam, że mam jakiekolwiek szanse na podium…! — przyznała dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka. — To drugi rok z rzędu, kiedy Belfrem Roku zostaje wykładowca Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Tym bardziej cieszę się z nagrody, która dowodzi, że wybór, by poświęcić się pracy akademickiej, był właściwy. Przekazując nagrodę Pani Oli, pragnę swoim studentom przekazać jeszcze jedną lekcję: pomoc innym i wspieranie siebie nawzajem jest najcenniejszą wartością, a zdrowie i życie człowieka — wartością nadrzędną.

Magdalena Maria Bukowiecka