Papież ogłasza inaugurację Roku Modlitwy

Papież Franciszek ogłosił inaugurację Roku Modlitwy, poprzedzającego nadchodzący Rok Święty 2025. Podczas spotkania z wiernymi o południu w Watykanie, Papież wezwał do nieustannej modlitwy o pokój na Ukrainie, w Izraelu i Palestynie.

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, papież powiedział: "Najbliższe miesiące poprowadzą nas do otwarcia Drzwi Świętych, wraz z którym rozpoczniemy Jubileusz".

"Proszę was, byście nasilili modlitwę, by przygotować się do tego, aby dobrze przeżyć to wydarzenie łaski i doświadczyć siły nadziei w Bogu. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy Rok Modlitwy, czyli poświęcony ponownemu odkryciu wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy; modlitwy w życiu osobistym, w życiu Kościoła, modlitwy na świecie" - podkreślił.

Franciszek przypomniał o trwającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan.

Następnie dodał: "Niezmordowanie prośmy Pana o pokój na Ukrainie, w Izraelu, Palestynie i wielu innych częściach świata. Z powodu jego braku cierpią zawsze najsłabsi. Myślę o najmłodszych, o tak wielu dzieciach rannych i zabitych, pozbawionych miłości, marzeń i przyszłości".

"Odczuwajmy obowiązek modlitwy i budowy pokoju dla nich" - zachęcił papież.

Zaapelował o uwolnienie grupy porwanych osób na Haiti, wśród których znajduje się sześć zakonnic, a także o powstrzymanie przemocy w tym kraju.

Franciszek pozdrowił m.in. pielgrzymów z Polski. Wielu z nich miało biało-czerwone flagi.

Zapewnił też wiernych i kapłanów z Ekwadoru o swojej modlitwie o pokój w ich ojczyźnie. W ten sposób odniósł się do trwających tam starć i niepokojów, do których doszło, gdy wysłano wojsko do walki z gangami narkotykowymi.



red./PAP