Negocjacje z Rosjanami? Dopiero po ich globalnej klęsce

- Ukraina może przystąpić do negocjacji z Rosją tylko wtedy, gdy Federacja Rosyjska poniesie taktyczną porażkę na polu bitwy, dobrowolnie zrezygnuje z broni nuklearnej, a w Rosji rozpoczną się procesy, mające na celu zmianę władz w tym kraju - oświadczył w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

- O czym my możemy z nimi rozmawiać teraz, gdy nie ponieśli taktycznych, znaczących porażek na polu walki? Że jesteśmy gotowi dać im czas, aby mogli przygotować się do kolejnego etapu wojny? – mówił Podolak, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Jego zdaniem Rosja musi ponieść globalną porażkę, czyli nie mieć zdolności do zdominowania globalnych procesów politycznych.

– Co to jest globalna porażka? Federacja Rosyjska nie będzie już w stanie dominować nie tylko w Europie, ale w ogóle w globalnym procesie politycznym. Federacja Rosyjska nie będzie miała na to środków, nie będzie mogła skorzystać z tego czy innego prawa, na przykład prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nie będzie miała poparcia szeregu innych autorytarnych krajów, bo zostanie uznana za kraj, który przegrał wojnę – wyjaśnił.

Sprecyzował, że potrzebne do tego jest spełnienie trzech warunków. "Pierwszy to taktyczna porażka Rosji na Ukrainie. Drugim jest skuteczne działanie sankcji, kiedy europejskie firmy wreszcie opuszczą rynki Federacji Rosyjskiej. A trzeci element to rozpoczęcie w Rosji procesów, które widzieliśmy latem 2023 roku, gdy bunt wzniecił Prigożin. Potem być może będziemy świadkami istotnego wewnętrznego konfliktu społecznego w Federacji Rosyjskiej" – oświadczył doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że koniecznym warunkiem do rozpoczęcia negocjacji jest także dobrowolne zrezygnowanie przez Rosję z broni nuklearnej.

Podolak podkreślił, że "dopóki istnieje pion podmiotowy Putina", cel Federacji Rosyjskiej pozostaje ten sam – całkowite zniszczenie Ukrainy, ukraińskiej państwowości i obywateli Ukrainy. (PAP)

oprac. ih