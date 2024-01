W Olsztynie powstał Ośrodek Transplantacji Szpiku

— Tego brakowało w naszym województwie, ośrodek jest dopełnieniem kompleksowości naszego szpitala — mówi Krystyna Futyma, dyrektor olsztyńskiej polikliniki. — Dotychczas pacjenci z Warmii i Mazur byli wysyłani na procedurę przeszczepu szpiku do Warszawy lub do Katowic, bo z tymi ośrodkami współpracowaliśmy. Teraz będziemy mogli zrobić im przeszczep na miejscu.

Oddział Kliniczny Hematologii jest jedynym w województwie warmińsko-mazurskim oddziałem hematologicznym zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem agresywnych nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego- ostrych białaczek i agresywnych chłoniaków nieziarnistych oraz także innych chorób nowotworowych i nienowotworowych układu krwiotwórczego. Jest największym oddziałem z dwóch funkcjonujących w województwie, dysponującym 19 łóżkami stacjonarnymi oraz 8 łóżkami pobytu jednodniowego. Rocznie w Oddziale leczonych jest około 2500 pacjentów. Obecnie obłożenie łóżek wynosi średnio miesięcznie około 90%. Tak wysokie obłożenie łóżek jest jednoznacznym dowodem na wyczerpanie się możliwości pełnego zabezpieczenia potrzeb hospitalizacji pacjentów z chorobami hematologicznymi w województwie warmińsko-mazurskim.

— Dostępność do publicznych placówek zdrowia jest bardzo ważnym wskaźnikiem standardu naszego życia. Jest to niezwykle ważne w przypadku tak specjalistycznych jednostek jak otwarty dzisiaj Oddział Kliniczny Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Olsztynie — podkreśla Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. —W ostatnich latach widać bardzo duży wzrost potencjału medycznego Olsztyna, na co bez wątpienia ma wpływ działalność Colegium Medicum naszego Uniwersytetu, a także poczynione w tym zakresie inwestycje. Jako prezydent jestem dumny, że Olsztyn rozwija się właśnie w tym kierunku, bo specyfika miasta pokazuje, że są to bardzo pożądane i oczekiwane działania wpisujące się w strategię rozwojową stolicy regionu.

Koszt inwestycji to 22 miliony złotych i został dofinansowany ze środków unijnych.

UM Olsztyna