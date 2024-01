Czy deklaracje Tuska wystarczą by odblokować środki z KPO?: analiza Onet.pl i RMF FM

Przed wyborami Donald Tusk zadeklarował szybkie uwolnienie unijnych funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Jednakże, zgodnie z informacjami RMF FM, Bruksela oczekuje, że przed rozpoczęciem wypłat konieczne jest utworzenie zarówno nowego rządu jak i wprowadzenie konkretnych reform. Rozmówcy z Komisji Europejskiej podkreślają, że same deklaracje nie są wystarczające do odblokowania środków z KPO.

Donald Tusk ma planowaną wizytę w Brukseli na szczycie Europejskiej Partii Ludowej, co ogłosił Borys Budka, wiceszef Platformy Obywatelskiej.

Budka podkreślił, że Donald Tusk, były premier i szef Rady Europejskiej, zobowiązuje się do odbudowy bardzo dobrych relacji z partnerami w Unii Europejskiej.

Spotkanie w Brukseli stanowi okazję dla Tuska do nieformalnych rozmów na temat odblokowania dla Polski środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jednak rozmówcy z Komisji Europejskiej w rozmowie z RMF FM wyjaśniają, że fundusze na pewno nie zostaną natychmiast wypłacone. Bruksela oczekuje wcześniejszych konkretnych reform, a deklaracje same w sobie nie wystarczą do odblokowania środków z KPO.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej, z którym rozmawiała dziennikarka RMF FM, przypomina, że do uwolnienia środków konieczne jest spełnienie tzw. kamieni milowych, w tym przywrócenie niezależności sądownictwa. Wśród tych kamieni milowych wymienia się m.in. konieczność wycofania tzw. ustawy kagańcowej, która zaostrza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.

Urzędnik KE podkreśla, że dla Brukseli istotny jest rezultat, niezależnie od formy, czy to poprzez rozporządzenie, czy ustawę. Wartością priorytetową jest osiągnięcie pożądanych zmian, niezależnie od ewentualnych trudności, jakie może stwarzać nowy rząd czy prezydent Andrzej Duda.

W czwartkowym szczycie EPL w Brukseli wezmą udział szefowie ugrupowania, m.in. Manfred Weber, oraz szefowa PE, Roberta Metsola, a także liderzy państw, gdzie partie związane z EPL sprawują władzę, takie jak szefowie rządów w Grecji, Szwecji i Austrii. Donald Tusk wcześniej ogłosił zamiar odblokowania środków z KPO.

W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk obiecał w Sopocie, że "dzień po wyborach" odblokuje środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak posłanka Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, pytana o te słowa w programie "Gość Radia Zet", przyznała, że była to jedynie "przenośnia". Zaznaczyła również, że choćby dzień po wyborach warto dać szansę prezydentowi na zwołanie Sejmu.