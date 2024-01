Mały bohater spod Olsztyna uratował swoją babcię

Wszystko zaczęło się przed świętami, kiedy babcia Bartka poczuła się źle. W Wigilię jej stan się pogorszył. Tylko spała i nie odbierała telefonów od rodziny. W pierwszy dzień świąt Bartek zauważył, że coś jest nie tak, zaniepokoił go ciężki oddech babci. Zadzwonił do swojej siostry, która mieszka we Włoszech, ale ta nie odbierała. Oddzwoniła dopiero po pewnym czasie. Przerażony chłopiec opowiedział jej o stanie ukochanej babci. Siostra kazała mu natychmiast wezwać pogotowie. Bartek posłuchał i zadzwonił na numer 112. Poprosił o pomoc i podał adres. Na karetkę czekał przed blokiem. Lekarze przyjechali szybko i zbadali babcię. Była w tak złym stanie, że potrzebowała natychmiastowej hospitalizacji. Okazało się, że miała zapalenie płuc z rozwijającą się sepsą. W tym czasie chłopcem zaopiekowała się ciocia.

— W ubiegłym roku zmarła mama Bartka, teraz chłopcem na co dzień opiekuje się właśnie babcia, są bardzo zżyci — mówi Anna Chyżyńska, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach. — To z pewnością była dla niego traumatyczna sytuacja. Jesteśmy dumni z naszego ucznia, który pomógł babci w sytuacji zagrożenia życia.

— Bartek to prawdziwy bohater. Zachował zimną krew i zareagował wzorcowo. Dzięki jego szybkiej reakcji i odwadze, jego babcia otrzymała potrzebną opiekę specjalistów i szansę na wyzdrowienie. To bardzo dzielny chłopiec — mówi starosta Andrzej Abako i zaznacza: — Sugeruję nauczyć nawet najmłodsze dzieci korzystania z numeru alarmowego 112. W ten sposób dajemy im wiedzę, jak ratować ludzkie życie.

Spotkanie w ośrodku było też okazją do podziękowań uczniom za niepowtarzalne ozdoby świąteczne, które przygotowali na naszą urzędową choinkę. To już świąteczna tradycja, że są one efektem konkursu „Świąteczne inspiracje: Bądź wśród nas i ubierz z nami choinkę” organizowanego przez SOSW w Żardenikach. W tym roku tematem przewodnim była postać Mikołaja Kopernika. Dzieci gwiazdki, bombki, łańcuchy przygotowywały własnoręcznie, techniki były różne. W nagrodę za tak wspaniałe prace otrzymały od starosty upominki.

Źródło: powiatolsztynski