21-latek za kierownicą, 17-latka w szpitalu. Tragedia na drodze

Kętrzyńscy policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło na trasie Filipówka-Linkowo w gm. Kętrzyn. W wyniku zdarzenia 17-letnia pasażerka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

W środę (17 stycznie) tuż przed godz. 23:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie Kętrzyn-Linkowo w gm. Kętrzyn. Z przekazanych informacji wynikało, że jedna z osób podróżujących autem potrzebuje pomocy medycznej. Na wskazaną trasę natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe.

Będący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący osobowym passatem 21-latek na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem zjechał na pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w przepust drogowy.

Pojazdem podróżowała trójka pasażerów. W wyniku zderzenia obrażeń ciała doznała 17-letnia pasażerka, która została przewieziona do szpitala w Biskupcu.

Funkcjonariusze zbadali trzeźwość kierowcy – był trzeźwy. Kętrzyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Na drogach panują trudne warunki. Jezdnie są śliskie. Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Pamiętajmy, że śliska nawierzchnia sprawia, że wydłuża się znacznie droga hamowania. Gwałtowne manewry mogą przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do kolizji i wypadków. Apelujemy zatem do kierowców o zdjęcie nogi z gazu. Pośpiech w takich sytuacjach może doprowadzić do groźnych zdarzeń tak jak ta opisana powyżej.