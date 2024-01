Pościg ulicami Olsztynka. Młody kierowca pod wpływem i bez prawa jazdy

Policjanci z Olsztynka zatrzymali nietrzeźwego kierującego fordem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 21-latka ponad 0,5 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę auta, mimo braku prawa jazdy.

We wtorek (16 stycznia) wieczorem funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku w pobliżu jednej ze stacji paliw w mieście zauważyli osobowego forda. Kierujący na widok policyjnego radiowozu nagle odjechał i gwałtownie skręcił w jedną z ulic. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej.

Mężczyzna siedzący za kierownicą auta nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne wzywające go do zatrzymania się, wręcz przeciwnie – przyśpieszył.

Kierowca kontynuował swoją ucieczkę ulicami Olsztynka. W pewnym momencie zatrzymał pojazd i rozpoczął dalszą ucieczkę pieszo. Policjanci po przebiegnięciu kilkuset metrów zatrzymali mężczyznę.

Jak się okazało za kierownicą osobówki siedział 21-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, który miał powody, aby uniknąć kontroli drogowej – badanie policyjnym alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Ponadto mężczyzna nie posiadał prawa jazdy.

Policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu. Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie autem w stanie nietrzeźwości oraz jazdę bez wymaganych uprawnień. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(aj/kh)