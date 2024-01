Polski film Wajdy inspirował DiCaprio

Leonardo DiCaprio to jedna z największych gwiazd Hollywood, a jego współpraca z Martinem Scorsese zaowocowała kilkoma znakomitymi filmami, które zdobyły uznanie krytyków i widzów. Wśród tych produkcji znajdują się takie dzieła jak "Wyspa tajemnic", "Wilk z Wall Street" oraz wielokrotnie nagrodzona Oscarami "Infiltracja". W procesie tworzenia tego ostatniego filmu, DiCaprio i Scorsese zainspirowali się jednym z klasyków polskiego kina, co wpłynęło na ostateczny kształt produkcji.

Proces tworzenia sześciu filmów, w których Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio współpracowali, był skomplikowany i wymagał wielu przygotowań. W rozmowie opublikowanej na profilu portalu Letterboxd na YouTube obaj artyści opowiedzieli o tym, jak ważne było dla nich zapoznanie się z dziełami uważanymi za ponadczasowe jako część tego procesu twórczego. W przypadku filmu "Infiltracja", który stał się jednym z ich najważniejszych wspólnych projektów, DiCaprio został zainspirowany kultowym polskim filmem "Popiół i Diament" w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1958 roku.

Leonardo DiCaprio wspominał, że Martin Scorsese zachęcił go do obejrzenia tego filmu, który osadzony jest w Polsce podczas II wojny światowej i skupia się na moralnych dylematach głównego bohatera. Aktor podkreślił, że atmosfera niepokoju i wewnętrznego napięcia, które obecne są w "Popiole i Diamondcie", miały duży wpływ na jego grę jako Billy'ego Costigana w "Infiltracji".

Martin Scorsese, reżyser wielu znakomitych filmów, w tym tych, w których występował Leonardo DiCaprio, ujawnił, że "Popiół i Diament" od dawna znajduje się w czołówce jego ulubionych filmów. Scorsese podkreślił, że po raz pierwszy zobaczył ten film, gdy miał około 20 lat, i od tego czasu historia ta wciąż robi na nim ogromne wrażenie. Wyraził swoje zachwycenie tym, jak bohaterowie są skazani na porażkę od samego początku, ale jednocześnie znajdują chwilę szczęścia i zakochują się w sobie. To właśnie ta desperacja i napięcie w filmie "Popiół i Diament" były dla niego źródłem fascynacji.

Martin Scorsese podczas rozmowy wyraził ogromny szacunek dla Zbigniewa Cybulskiego, który zagrał główną rolę w filmie "Popiół i Diament". Scorsese uważa, że Cybulski był jednym z najlepszych, ale niewystarczająco docenionych aktorów w historii kina. Twierdzi, że gdyby Cybulski nadal żył, z pewnością osiągnąłby status światowej gwiazdy filmowej, na miarę takich aktorów jak Marcello Mastroianni czy inni wielcy aktorzy z Europy Wschodniej. Scorsese wyraził smutek z powodu tragicznej śmierci Cybulskiego, który zginął kilka lat po premierze "Popiołu i Diamentu", wpadając pod jadący pociąg. Scorsese porównał go nawet do europejskiego Jamesa Deana, co podkreślało jego zdaniem ogromny talent i wpływ na światowe kino.