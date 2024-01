Księżna Kate trafiła do szpitala!

Księżna Kate, czyli Catherine, księżna Cambridge, niedawno przeszła planową operację brzucha, potwierdził Pałac Kensington. Operacja odbyła się w klinice The London Clinic, gdzie Księżna będzie pozostawać przez okres od dziesięciu do czternastu dni. Nie spodziewa się się, że wróci do pełnienia obowiązków publicznych przed Wielkanocą.

Rzecznik Pałacu ogłosił dziś po południu: "Jej Królewska Wysokość Księżna Cambridge została przyjęta do The London Clinic wczoraj na zaplanowaną operację brzucha. Operacja przebiegła pomyślnie, a oczekuje się, że Księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rekonwalescencję. Na podstawie obecnych porad medycznych, prawdopodobnie nie będzie wracać do obowiązków publicznych przed Wielkanocą. Księżna Cambridge docenia zainteresowanie, jakie wywoła to oświadczenie. Miejmy nadzieję, że publiczność zrozumie jej pragnienie utrzymania jak największej normalności dla swoich dzieci oraz jej życzenie, aby jej prywatne informacje medyczne pozostały prywatne.

Pałac Kensington będzie udzielał aktualizacji dotyczących postępów Jej Królewskiej Wysokości tylko wtedy, gdy pojawią się istotne nowe informacje.

Księżna pragnie przeprosić wszystkich zainteresowanych za konieczność przełożenia planowanych zobowiązań. Oczekuje, że będzie mogła je przywrócić tak szybko, jak to możliwe."

Warto podkreślić, że operacja nie jest związana z chorobą nowotworową.