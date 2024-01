Niebawem rozpoczynamy ferie. Będzie co robić w Olsztynie?

Zimowa przerwa od nauki potrwa do 4 lutego. W tym czasie można wybierać spośród szeregu aktywności kulturalnych lub sportowych, jakie będą dostępne na terenie naszego miasta. Mnogość i różnorodność zajęć sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo wiele zajęć jest bezpłatnych

Darmowe lodowiska:

Od poniedziałku (22.01.) do niedzieli (4.02.) do godziny 15:00 wstęp na wszystkie lodowiska w Olsztynie dla dzieci i młodzieży uczącej się będzie darmowy.

- Lodowiska przy ul. Jeziołowicza i przy Uranii są czynne między 10:00 a 21:00. Na tafle można wejść o każdej pełnej godzinie. Bezpłatne wejścia będą obowiązywały od 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00.

- Lodowisko w CRS Ukiel (ul. Kapitańska 23) jest czynne między 9:00 a 21:00. Na tafle można wejść o każdej pełnej godzinie. Bezpłatne wejścia będą obowiązywały od 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. Na lodowisku obowiązuje przerwa techniczna w godz. 14:00-15:00.

Dodatkowo w drugim tygodniu ferii, od 29.01.2024 r. do 2.02.2024 r w CRS Ukiel będzie można skorzystać z bezpłatnych lekcji z instruktorem łyżwiarstwa w godzinach: 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00 – zapisy w wypożyczalni sprzętu sportowego przy ul. Kapitańskiej 23 (tel. 89 527 12 03, wew. 204).

Aquasfera o połowę tańsza:

W trakcie ferii (od 22 stycznia do 4 lutego) w olsztyńskiej Aquasferze obowiązują specjalne oferty cenowe dla opiekuna z dzieckiem do lat 18 - rabat w wysokości 50%. To oznacza, że obie osoby wchodzą za pół ceny!

Basen czynny: poniedziałku do piątku 6:00 – 21:45 oraz weekendy: 10:00 – 21:45.

Ponadto na krytym parkingu w WCRS Aquasfera działa Akademia Deskorolki OSiR Olsztyn – w ferie w weekendy będą prowadzone zajęcia grupowe z instruktorem (obowiązuje rezerwacja). Dodatkowo: do rezerwacji zajęć w skate parku dołączony jest karnet open na basen (rezerwacje: 503 823 025, p.bauman@aquasfera.olsztyn.eu)

W Pałacu Młodzieży nie ma nudy!

Nie tylko pałacowi podopieczni ale cała olsztyńska młodzież może skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez olsztyńską placówkę. Większość zajęć jest darmowa, jedynie na niektóre warsztaty obowiązują symboliczne opłaty. Zapraszamy do zapisów na stronie Pałacu Młodzieży.

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie ma moc atrakcji!

Gry, zabawy, projekcje filmowe, warsztaty, zajęcia literackie, plastyczne i teatralne – to tylko część bogatej oferty jaką przygotowała MBP. W placówkach w całym mieście będzie realizowany program „Ferie 2024 w bibliotece wyrusz w przygodę z książką”. Zajęcia ruszają w poniedziałek (22 stycznia) i potrwają do piątku (2 lutego). Na niektóre obowiązują zapisy. Szczegóły: mbp.olsztyn.pl/ferie-w-bibliotece-7/

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne odlatuje w kosmos!

Wybierz się w podróż po Układzie Słonecznym! Dwa tygodnie przerwy w nauce szkolnej to idealny czas na galaktyczne warsztaty, projekcje i kosmiczne rozgrywki. Zajęcia i pokazy będą odbywały się codziennie, od poniedziałku (22.01.) do niedzieli (04.02.) Zapraszamy na stronę OPiOA.

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza

Potańcówka, koncert, warsztaty charakteryzacji, konkurs literacki, wernisaż i zajęcia kreatywne – w MOKu w trakcie ferii na pewno nie będzie nudy! Uwaga: na część zajęć należy wcześniej zarezerwować miejsce. Szczegóły na stronie MOK.

Olsztyński Teatr Lalek otwiera podwoje

Na czas ferii w repertuarze OTL nie zabraknie ciekawych propozycji, nie tylko dla najmłodszych widzów ale także dla tych nieco starszych. To nie tylko spektakle ale także warsztaty plastyczne, wycieczki po zakamarkach planetarium i pokazy filmowe. Wszystkie informacje dostępne są na stronie Teatru Lalek.

Galeria Sztuki BWA czeka na olsztyńskie dzieci

W trakcie ferii zimowych Galeria Sztuki BWA w Olsztynie serdecznie zaprasza grupy zorganizowane (min. 5 osób) na warsztaty plastyczne. Zajęcia skierowane będą do dwóch grup wiekowych: przedszkolnej oraz szkolnej (dla dzieci z klas I – III. Zajęcia będą odbywały się od wtorku (23.01.) do piątku (2.02.) Dodatkowe informacje na stronie BWA.

Bezpłatne półzimowiska w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta 23a

W trakcie ferii ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 16:00. W tym czasie dzieci będą mogły skorzystać z zajęć tematycznych, brać udział w warsztatach, grach, wycieczkach i przeprowadzać eksperymenty. W planach bal karnawałowy i wyjścia do ciekawych miejsc na terenie całego miasta. Więcej informacji udziela ośrodek pod numerem telefonu: 89 541 90 58

Darmowe ferie w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży przy ul. Rzepakowej

W dni wolne od nauki szkolnej ośrodek otwarty jest od 8:00 do 16:00. Placówka przeznaczona jest dla 20 dzieci, które będą mogły korzystać z zajęć plastycznych, zabaw integracyjnych, muzycznych, ruchowych i sportowych, wyjść do ciekawych miejsc i wielu alternatywnych form spędzania czasu. W planach mnóstwo bezpłatnych atrakcji. Szczegóły pod numerem: 89 521 04 54

Oferta Romskiej Świetlicy Rodzinnej

Zajęcia, turnieje, gimnastyka, seanse filmowe, wspólne muzykowanie i wiele innych atrakcji – to wszystko czeka na dzieci i młodzież romską w świetlicy rodzinnej przy ul. Warszawskiej 16/1. Świetlica jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Szczegóły pod numerem: 89 519 57 50.

Bezpłatne zajęcia dofinansowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień:

80 000 zł przeznaczył MZPiTU na dofinansowanie działań profilaktycznych i zajęć opiekuńczych podczas tegprocznych ferii.

— Te pieniądze zostały podzielone między 15 klubów i fundacji, które w trakcie przerwy od nauki szkolnej organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży z Olsztyna — mówi Błażej Gawroński, dyrektor MZPiTU – wszystkie zajęcia, które będą organizowane w czasie ferii będą bezpłatne dla mieszkańców Olsztyna.

Wśród klubów są: Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn, Kayak Sport Club Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs", Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn, Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn, Olsztyński Klub Kyokushin Karate, Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, Klub Tańca Sportowego "Power Dance", Stowarzyszenie Alegrija, Stowarzyszenie Przyjaciele Czternastki, Fundacja Świadomego Rozwoju, Stowarzyszenie Pielęgnuje-MY Więzi, Fundacja Radosne dzieci, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Forrest, Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn.

Aby sprawdzić czy dana organizacja ma wolne miejsca na bezpłatne zajęcia dofinansowane przez MZPiTU należy skontaktować się bezpośrednio z każdym podmiotem.

Uwaga:

Przypominamy, że w trakcie ferii zimowych zachodzą zmiany w kursowaniu komunikacji zbiorowej.

UM Olsztyn