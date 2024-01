Paweł Stasiak w poruszającym wyznaniu

Paweł Stasiak, który w dzieciństwie był członkiem taneczno-wokalnego zespołu Gawęda, zyskał rozpoznawalność jako wokalista grupy Papa Dance w 1985 roku. Początkowo pełnił funkcję w chórkach, jednak z czasem został frontmanem zespołu, mimo że wcześniej wyobrażał sobie zawodową przyszłość w radiu, prezentując nagrania.

Po latach wspominał: "Byłem kreowany na idola, a ja nie czułem się idolem. Byłem kolesiem z czwartej klasy warszawskiego liceum i nagle okazało się, że mam wyjść na scenę i być frontmanem. Wcześniej bliższa była mi praca w radiu i prezentowanie nagrań, myślałem, że będę rozwijać się zawodowo w tym kierunku. Dostałem pewną szansę i stwierdziłem, że warto z niej skorzystać" - opowiadał w rozmowie z Interią.

Papa Dance w połowie lat 80. zdobyła popularność, zwłaszcza wśród młodszej publiczności, dzięki takim przebojom jak "Maxi Singiel", "Nasz Disneyland" czy "Nietykalni". Zespół odnosił sukcesy, zdobywając nagrody na festiwalach w Opolu i dając koncerty przed liczną publicznością. Szacuje się, że w latach 80. grupa sprzedała ponad pół miliona płyt i kaset.

Podczas podróży do Stanów Zjednoczonych na przełomie lat 90., zespół Papa Dance został rozwiązany. Paweł Stasiak kontynuował swoją karierę jako Mr. Dance i pojawił się także w projekcie muzycznym Jacka Cygana - Dyskoteka Pana Jacka. W 2001 roku zespół powrócił na scenę z Pawłem Stasiakiem jako wokalistą, a po sześciu latach skrócił nazwę do Papa D, po rozstaniu z współzałożycielem Mariuszem Zabrodzkim i perkusistą Tadeuszem Łyskawą.

Pod pseudonimem Papa D, zespół wydał album "Bezimienni" (2008), z którego pochodzą utwory takie jak "Będziemy tańczyć", "Dla ciebie" i "Bezimienni". W 2022 roku Papa Dance dało specjalny koncert podczas Off Festivalu w Katowicach.

Obecnie Paweł Stasiak spędza dużo czasu w Malmö, Szwecji, gdzie pracuje nad swoim solowym albumem. Pierwszą zapowiedzią tego projektu był duet z młodą wokalistką ze Szwecji, Sidney Kowalski ("Bywa że"). Teraz światło dzienne ujrzał kolejny utwór - "Byle z tobą".

Utwór ten powstał przy współpracy Juliusza Kamila (muzyka, tekst) i samego Pawła Stasiaka (tekst), którzy wcześniej zasiadali razem w roli jurorów w obu edycjach programu "Śpiewajmy razem. All Together Now" w Polsacie.

Wokalista podkreśla, że sposób, w jaki przedstawia historię w utworze, jest nieco nietypowy, wyrażając swoją miłość do chilloutu, spokojnego tempa i całkowitego relaksu, jako oderwania od codzienności. Nunka Stawieray, odpowiedzialna za wizję tego utworu, w pełni zrozumiała przekaz artysty.

Fanom nie umknęło zupełnie nowe muzyczne oblicze Stasiaka, co potwierdzają ich komentarze: "Świetna piosenka", "Wspaniale jej się słucha", "Piękny numer, będzie hit", "Wiedziałam, że będą ciarki".