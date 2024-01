Kukiz: Rozpoczęła się okupacja Polski przez Tuska

W trakcie wywiadu zapytano Kukiza o to, czy zgadza się z opinią premiera na temat zakończenia okupacji Polski przez PiS. Polityk nie tylko podzielił tę opinię, ale również zaznaczył, że teraz rozpoczęła się okupacja przez Koalicję Obywatelską, a konkretnie przez Donalda Tuska.

Kukiz zauważył, że według niego obecna forma okupacji jest bardziej intensywna niż ta, którą reprezentowała partia PiS.

Były kandydat z list PiS do Sejmu wyraził zgodę z tezą, że Polska od lat jest pod wpływem partii politycznych. Nie ograniczał tego zjawiska jedynie do okresu od transformacji ustrojowej, ale sięgnął aż do roku 1945. Ponownie podkreślił, że Donald Tusk jest bardziej efektywnym okupantem niż Jarosław Kaczyński, opisując formy działania Tuska jako "hardcore", szczególnie w kontekście wprowadzania ustaw uchwałą i podporządkowywania się poleceniom partyjnym nad uprawnieniami prezydenta.

Lider Kukiz'15 wyraził przekonanie, że szybkie zmiany związane z nadejściem nowego rządu są efektem pośpiechu Donalda Tuska, który według Kukiza przybył do Polski z konkretnym celem - szybkiego sfederalizowania kraju z Brukselą, na warunkach ustalanych przez instytucje europejskie, oraz wprowadzenia euro.

W odniesieniu do wypowiedzi Donalda Tuska, Kukiz zauważył, że są one związane z planowanymi zmianami w Prokuraturze Krajowej, zwłaszcza ograniczeniem dostępu osób postronnych. Komentując te wydarzenia, przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że zakończyły się okupacje przez PiS państwowych urzędów, jednak reputacja okupantów pozostanie z nimi na długo.