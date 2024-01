Co robić zimą w Olsztynie?

Zimą tylko do Zakopanego? To tak popularny kierunek, że zaczyna być nudny, wręcz przereklamowany. A może udać się w przeciwną stronę? Zimowe atrakcje znajdziesz też w stolicy Warmii i jej okolicach. Sprawdź, czy warto iść pod prąd!

Narty

Amatorzy sportów zimowych nie muszą jechać w Tatry czy Alpy, by cieszyć się śnieżnym szaleństwem. Mogą się za to wybrać do wsi Ruś pod Olsztynem. Są tu trzy trasy zjazdowe z wyciągami orczykowymi oraz sztucznym naśnieżaniem. Jest też możliwość wypożyczenia nart, snowboardu oraz reszty potrzebnego sprzętu.

Inne opcje to:

• Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie (5 tras o łącznej długości 2 kilometrów; znajduje się tu też punkt widokowy),

• Kurza Góra w Kurzętniku (największa stacja narciarska w województwie)

• Piękna Góra w Gołdapi (jest tu też tor saneczkowy, organizuje się kuligi),

• Góra Chrobrego w Elblągu,

• Stok Gołębiewski w Mikołajkach.

Sanki, spacery i jogging

Miejscowi i turyści, młodsi i starsi – wszyscy uwielbiają Las Miejski w Olsztynie. Co ważne, zachwyca o każdej porze roku, również w zimie. Nic dziwnego, że tak chętnie spędzają tu czas narciarze biegowi, spacerowicz, czy biegacze.

A co z dziećmi? W olsztyńskim lesie poszaleją na jednym z trzech naturalnych torów saneczkowych.

Ponadto znakomite trasy biegowo-spacerowe znajdziesz:

• wokół jeziora Ukiel,

• w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej,

• Puszczy Piskiej.

Właściwie w okolicy na spacer lub narciarstwo biegowe możesz się wybrać każdego dnia gdzie indziej. Olsztyn zawdzięcza to bliskiemu sąsiedztwu aż 8 parków krajobrazowych.

Łyżwy

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć typowej zimowej aktywności, czyli jazdy na łyżwach. W stolicy Warmii i Mazur miłośnicy tego sportu mają do wyboru aż trzy lodowiska:

• obok hali „Urania”,

• na Jarotach,

• na Plaży Miejskiej CSR „Ukiel”.

We wszystkich trzech obiektach wypożyczysz niezbędny sprzęt. Poza tym często organizowane są tutaj mecze hokeja, a nawet ślizganie na bojerach. Żeglarstwo lodowe możesz także uprawiać w bardziej naturalnych warunkach, na jeziorze Ukiel.

Obserwatorium astronomiczne i planetarium

Kosmos od lat fascynuje ludzi. Każdy, kto chciałby poznać choć jego skrawek, powinien udać się do olsztyńskiego obserwatorium astronomicznego. Odwiedź zwłaszcza trzydziestometrową wieżę znajdującą się w samym centrum miasta na szczycie wzgórza (wcześniej była tam wieża wodna). Na miejscu spotkasz wykwalifikowanych pracowników i teleskop.

Fani astronomii będą zachwyceni także pobytem w tutejszym planetarium. Zostało ono wybudowane z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Bazując między innymi na odkryciach tego wybitnego Polaka, udasz się w podróż do gwiazd i odległych planet.

Kina i teatry

Jednym zima kojarzy się z aktywnością na zewnątrz, innym z maratonami serialów i filmów. Obie grupy mogą coś odmienić, udając się do jednego z kin w Olsztynie. A w mieście działa zarówno obiekt popularnej sieci Helios, jak i Multikina.

Chłodniejsza pora roku to też prawdziwy wysyp spektakli teatralnych. Stolica województwa warmińsko-mazurskiego nie zawodzi pod tym względem. Znajdują się tu dwa słynne teatry:

• Teatr im. Stefana Jaracza, czyli jedno z najważniejszych miejsc kulturalnych w całym regionie. Budynek znajdziemy pod adresem 1 Maja 5;

• Olsztyński teatr Lalek – działający od 1953 roku teatr, którego repertuar skierowany jest do wszystkich miłośników skrzatów, misiów i innych bajkowych postaci.

Wodne szaleństwo

3-poziomy aquapark Pluski, niedaleko Olsztyna, to kolejna atrakcja, która musiała się znaleźć w tym zestawieniu. Zrelaksujesz się tutaj oczywiście w kilku basenach, jacuzzi (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz innych wodnych atrakcjach (zjeżdżalnie, rwąca rzeka itp.). Ale to nie koniec. A Aquaparku wybudowano także groty dla zakochanych i podwodne akwaria. Świetna, wielogodzinna zabawa gwarantowana!

Polecane knajpy

A może Twoją pasją jest jedzenie? Ono również może stać się motywem przewodnim Twojej zimowej wycieczki po Olsztynie. A w mieście znajdziesz prawdziwe perełki gastronomiczne.

• Restaurację Cudne Manowce znajdującą się przy ulicy Bolesława Chrobrego 4a. Serwowana jest tu kuchnia polska, ale w nowoczesnym wydaniu. Na uwagę zasługuje sama lokalizacja i klimat: restauracja mieści się w pięknie odrestaurowanym spichlerzu, któremu nadano rustykalno-industrialny sznyt.



• Restaurację Sirocco, przy ulicy Prostej ¾. Tym razem możesz wybierać spośród dań kuchni śródziemnomorskiej i włoskiej. Warto tu przyjść zwłaszcza na randkę z drugą połówką.



• Restauracja Czeska Republika przy ul. Targ Rybny 14. Co robią Czesi na Warmii i Mazurach? Świetnie gotują! Spróbuj zwłaszcza serwowanej tu karkówki po czesku, knedlików z sosem pieczeniowym oraz tradycyjnego beczkowego piwa.



• Restauracja Gęsi i Zająca przy ulicy Prostej 12/14. Chcesz poczuć się jak w średniowiecznej knajpie? Świetnie trafiłeś! Gęś i Zając nie tylko urzeka wystrojem, ale też dobrze skomponowanym menu. To raj dla miłośników wszelkich dań z dziczyzny, wołowiny i innych przysmaków.

Co jeszcze dodasz do tej listy?

Spacer po Starym Mieście

Nie zawsze zimą jest zimno. Czasami pogoda wręcz zachęca do dłuższych spacerów. Lubisz się włóczyć między zabytkami i przy okazji odkrywać historię danego miejsca? Udaj się na olsztyńskie Stare Miasto, a stamtąd do Zamku Kapituły Warmińskiej.

Zamek to najstarszy zabytek miasta. Jego najbardziej znanym gospodarzem i zarządcą był sam Mikołaj Kopernik. Poświęcając nieco więcej uwagi tej wybitnej postaci, przekonasz się, że był nie tylko astronomem, ale też ekonomistą i kartografem.

Tuż obok dawnych komnat Kopernika, na ścianie krużganku zachowała się oryginalna tablica astronomiczna. Przez chwilę możesz mieć więc wgląd w genialny umysł mistrza!

Wychodząc z zamku, trafisz na ławeczkę Mikołaja Kopernika. Tu już tradycyjnie należy zrobić sobie zdjęcie. Niektórzy uważają, że potarcie jego nosa i przycupnięcie na kolanach pomnika, przynosi szczęście.

Dalszą część wycieczki zaplanuj zgodnie ze swoimi preferencjami. Ja tylko podpowiem, że po prawej stronie od Zamku stoi amfiteatr im. Czesława Niemena. Często organizowane są tutaj światowej klasy koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

Natomiast kierując się na ulicę Gazety Olsztyńskiej, napotkasz Dom Gazety Olsztyńskiej. Budynek został odbudowany po wojnie, a przed nią działała tu redakcja krzewiąca polskość na ziemi warmińskiej.

Gdy znudzisz się już nieco widokiem budynków, możesz odskoczyć do Parku Podzamcze okalającego Stare Miasto. Jest to największy miejski park w Polsce, kryjący nie tylko urokliwe zaułki, ale też kolejne zabytki.

Czego brakuje w Olsztynie?

Olsztyn i jego okolice to wciąż nie do końca popularne miejsce wycieczek i dłuższych urlopów. Tymczasem – jak starałam się udowodnić w powyższym zestawieniu – nie będziesz się tu nudzić nawet zimą. Regionowi brakuje jednego: kogoś, kto z pasją opisałby wszystkie zakątki, ciekawostki, a także absurdy i problemy okolicy.