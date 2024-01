Adam Bodnar nie ma zamiaru się wycofać

"Uważam, że absolutnie mam rację w tym, co zostało przedstawione panu prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu, a mianowicie, że jest on prokuratorem w stanie spoczynku - powiedział w "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar. W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że Barski został przywrócony do czynnej służby w 2022 roku bez podstawy prawnej.

-Pan prokurator został przywrócony do czynnej służby prokuratorskiej na podstawie przepisu, który miał charakter epizodyczny i który już nie obowiązywał od wielu lat - mówił.

Bodnar mówił też w TVN24 o wyznaczonym do pełnienia obowiązków prokuratora krajowego Jacku Bilewiczu.

-Jest jednym z najbardziej doświadczonych prokuratorów w Polsce. Swego czasu był prokuratorem Prokuratury Generalnej. To była instytucja, która istniała wcześniej przed Prokuraturą Krajową. I został w 2016 roku zdegradowany przez Zbigniewa Ziobrę. Dla mnie to, że on teraz ponownie jest prokuratorem Prokuratury Krajowej, jest pewnym aktem słuszności dziejowej, że on może dalej na tym najwyższym szczeblu pracować w prokuraturze - powiedział.