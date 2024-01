Prawdziwi superbohaterowie. Alpiniści odwiedzili pacjentów Szpitala Dziecięcego w Olsztynie [ZDJĘCIA]

To już nie pierwszy raz, kiedy pracownicy branży "wysokościowej", tzw. alpiniści przygotowali akcję "Alpiniści dla WOŚP". Śmiałkowie udali się na dach budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w celu umycia okien oraz odwiedzenia młodych pacjentów. Użyli do tego specjalistycznego sprzętu oraz przebrali się w stroje znanych postaci z komiksów i bajek.

Wydarzenie jest bardzo popularne na terenie całego kraju. Tak o jego początkach mówi Krzysztof Raca, główny organizator akcji:

— Akcja narodziła się trzy lata temu w Trójmieście, kiedy panowała pandemia koronawirusa - wszystkie akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy były odwołane. Po zniesieniu obostrzeń stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś fajnego. Pomysł z superbohaterami zjeżdżającymi na linach nie jest naszym własnym pomysłem - widzieliśmy nagranie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prezentowana była podobna koncepcja — mówi organizator.

Jak się okazało, nie każdy pomysł musi być oryginalny, ważne, aby był skuteczny.

— Po zobaczeniu filmiku nakręconego w Stanach Zjednoczonych pomyślałem, że czemu by nie zrobić takiej akcji w Polsce? Na początku miały to być trzy szpitale w Trójmieście, a przerodziło się to w akcję o bardzo dużej skali. W bardzo krótkim czasie, po pierwszej edycji wydarzenia, odwiedziliśmy 22 szpitale w 18 miastach. Z roku na rok odwiedzamy coraz więcej szpitali, a zainteresowanie społeczeństwa jest spore — dodaje Krzysztof Raca.

Alpiniści przyjechali do Olsztyna wczesnym rankiem, aby dokładnie przygotować się do akcji, która zaczynała się kilka minut po godz. 10

— Zjeżdżamy po ścianach szpitala i pukamy dzieciom do okna. Tam, gdzie są warunki te okna myjemy, a jeśli nie, to i tak staramy się nawiązać interakcję z młodymi pacjentami — tłumaczy przebieg całej inicjatywy Krzysztof Raca.

I dodaje: Nie tylko dzieci, ale i rodzice oraz personel medyczny czerpią z tego bardzo dużą radość.

Alpiniści ubrali stroje popularnych wśród dzieci postaci takich jak Batman, Król Julian czy Minionek, czym zapewniali bardzo dużo uśmiechu dla dzielnych pacjentów szpitala. Bezpieczeństwa pilnowali natomiast strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Alpiniści rozpoczęli akcję 14 stycznia i potrwa ona 2 tygodnie (do 29 stycznia). W tym czasie odwiedzą kilkanaście polskich miast. Jak podkreśla organizator, takie wydarzenie potrzebuje starannie dopracowanych przygotowań.

— Proces organizacyjny trwa prawie 3 miesiące, a zaangażowanych jest w to 300 alpinistów i prawie 200 strażaków. Ważni są też ludzie, którzy pomagają nam, aby to wydarzenie mogło się odbyć w taki sposób — mówi Krzysztof Raca — W tym roku odwiedzimy 32 szpitale w 31 miastach — dodaje organizator.

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Celem zbiórki jest zakup specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc spowodowanych pandemią.

Janusz Siennicki