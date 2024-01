Duda i Zełenski spotkają się podczas WEF w Davos?

Ignaczak-Bandych we wtorek w Studiu PAP pytana o to czy prezydent Andrzej Duda podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odpowiedziała: "Myślę, że tak".

Szef KPRP przypomniała, że przywódcy rozmawiali telefonicznie w poprzedni wtorek, kiedy poruszali temat sytuacji na Ukrainie i euroatlantyckich aspiracji tego kraju oraz omówili kalendarz spotkań w najbliższym czasie.

Pytana, czy w najbliższym czasie uda się unormować polsko-ukraińskie stosunki oceniła, że w tej chwili są one "trudne".

"Pan prezydent zawsze deklarował i deklaruje lojalność wobec zaatakowanego państwa i działania na rzecz tego państwa. Tutaj się nic nie zmieniło" - dodała.

Ignaczak-Bandych przypomniała, że 54. Światowe Forum Ekonomiczne jest poświęcone odbudowie zaufania w obliczu wojen na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz "potężnym wyzwaniom" takim jak np. sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo czy kwestie klimatyczne.

Prezydenci Duda i Zełenski ostatni raz mieli się spotkać w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2023 r., jednak do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak tłumaczono, ze względu na opóźnienia w grafiku wystąpień w Zgromadzeniu Ogólnym. Działo się to w czasie kryzysu w relacjach obu krajów związanego z tranzytem ukraińskiego zboża przez Polskę.

Wcześniej Polska zakazała jednostronnie wwozu ukraińskiego zboża, po tym jak 15 września wygasło unijne embargo na wwóz zboża do pięciu krajów Unii Europejskiej sąsiadujących z Ukrainą - Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier.

PAP