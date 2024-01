Dynamiczny wzrost popularności Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Rok 2023 przejdzie do historii Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Lotnisko zanotowało rekordową liczbę obsłużonych pasażerów - aż 3,4 mln. To wynik znacząco lepszy od dotychczas najlepszego pod tym względem 2019 roku, kiedy liczba pasażerów sięgała 3,1 mln. W porównaniu do 2022 roku, kiedy to odprawiono 3,12 mln podróżnych, nastąpił wyraźny, bo sięgający blisko 9% wzrost.