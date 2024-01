Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali cudzoziemców, którzy "wpadli" podczas rutynowej kontroli

38-letni obywatel Uzbekistanu i 36-letni Kolumbijczyk przebywali w Polsce nielegalnie. Teraz wrócą do swojego kraju.

W piątek (12 stycznia) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie w trakcie kontroli legalności pobytu, stwierdzili, że cudzoziemcy przebywają w Polsce niezgodnie z przepisami.

Obcokrajowcy podczas kontroli przedstawili paszporty wydane w ich kraju pochodzenia. Nie posiadali żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do pobytu na terytorium RP.

Mężczyźni otrzymali decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju oraz 6-miesięczny zakaz wjazdu do Polski i państw Schengen.